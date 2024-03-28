44 млн раз позвонили мошенники гражданам Казахстана

В этом году зарегистрировано более 3 тысяч фактов интернет-мошенничества, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

В Казахстане «в последнее время» участились звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных и других государственных органов, сообщил в четверг на брифинге начальник центра по борьбе с киберпреступностью МВД РК Жандос Суинбай. Операторы связи, по его словам, заблокировали более 44 млн таких звонков.

«Чтобы обеспечить сохранность денег, мошенники убеждают граждан перевести деньги со счета или депозита на безопасный счет, который впоследствии используется для дальнейшего перевода или обналичивания украденных денег», — отметил он.

Во всех регионах страны созданы специализированные группы «Киберпол» по расследованию интернет-мошенничества, напомнил Суинбай.