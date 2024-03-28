44 млн раз позвонили мошенники гражданам Казахстана

В этом году зарегистрировано более 3 тысяч фактов интернет-мошенничества, сообщает Kazpravda.kz
В Казахстане «в последнее время» участились звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных и других государственных органов, сообщил в четверг на брифинге начальник центра по борьбе с киберпреступностью МВД РК Жандос Суинбай. Операторы связи, по его словам, заблокировали более 44 млн таких звонков.
«Чтобы обеспечить сохранность денег, мошенники убеждают граждан перевести деньги со счета или депозита на безопасный счет, который впоследствии используется для дальнейшего перевода или обналичивания украденных денег», — отметил он.
Во всех регионах страны созданы специализированные группы «Киберпол» по расследованию интернет-мошенничества, напомнил Суинбай.
«В конце 2023 года только в Астане выявлено и ликвидировано четыре мошеннических сall-центра. Выяснилось, что их сотрудники звонили только на номера операторов связи ближнего и дальнего зарубежья. В ходе поисковых мероприятий изъято более 170 ноутбуков с гарнитурами, сетевое оборудование, защищенное специальными программами», - сказал он.