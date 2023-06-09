5-летний ребенок насмерть разбился в Туркестанской области

В Казахстане за сутки зарегистрировано 2 случая выпадения детей из окон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: Kazpravda.kz

8 июня в городе Жезказгане в 5-этажном жилом доме, оставшись без присмотра взрослых, из окна 3-го этажа выпал мальчик 2021 года рождения. С травмами в среднем состоянии тяжести его госпитализировали в больницу.

Трагедии не удалось избежать в селе Таукент Туркестанской области. Здесь, выпав из окна 5-го этажа, скончался мальчик 2018 года рождения. Он также в ту роковую минуту был без присмотра взрослых.