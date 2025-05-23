60 очередников получили квартиры в Талдыкоргане

Недвижимость,Общество
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Ключи семьям из социально уязвимой категории вручил аким области Бейбит Исабаев

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

В городе Талдыкорган области Жетісу был сдан в эксплуатацию 60-квартирный дом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Поздравляя новоселов, глава региона отметил, что обеспечение жильем – это важнейшая задача по повышению качества жизни населения, поставленная Президентом страны.

- Благодаря государственной поддержке и спонсорам в регионе активными темпами ведется строительство жилья. В результате принятых мер по итогам прошлого года в Талдыкоргане количество очередников сократилось на 8,3%. С начала года жилье получили уже 368 талдыкорганских семей, включая сегодняшних новоселов, а до конца года их число превысит 1520 семей, - сказал Исабаев.

Отметим, что сдаваемый сегодня 60-квартирный дом построен на средства АО «Самрук-Қазына». В 5-этажном доме имеется по 15 одно- и двухкомнатных квартир, а также 30 трехкомнатных.

- Будучи многодетной семьей, мы стояли в очереди более десяти лет. У меня четверо детей, двое учатся в школе. Сама работаю поваром. Сегодня мы получили ключи от двухкомнатной квартиры. Пусть такое радостное событие придет в каждую семью, - сказала одна из сегодняшних новоселов многодетная мать Эльмира Кобегенова.

В этот же день ключи от собственного жилья получил еще один житель Талдыкоргана, инвалид II группы Канат Канатхан.

- В семье у нас две дочери и один сын. Сегодня наш единственный сын Канат получил новую квартиру. В очереди он стоял с 2010 года. До этого мы жили в селе Отенай. Теперь все вместе будем жить в одном доме. Канат пока не женат, теперь у него есть свое жилье, поэтому надеюсь, что скоро он создаст свою семью, - говорит мама Каната Сауле Байжуманова.

С начала образования области Жетісу в регионе введено около 1 млн. кв. метров жилья за счет всех источников финансирования, благодаря принимаемым мерам 5 735 очередников справили новоселье, а в этом году жильем планируется обеспечить еще 2 026 человек.

 

#жилье #квартиры #новоселье #очередники

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