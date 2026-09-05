Количество кафе и ресторанов выросло в Казахстане

За год количество заведений общепита в Казахстане увеличилось на 17,5%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане за год заметно увеличилось количество заведений общественного питания. По итогам 2025 года в стране насчитывалось 19 588 таких объектов - на 17,5% больше, чем годом ранее, передает Kazpravda.kz.

В 2024 году в республике работало 16 674 заведения общепита. Больше всего таких объектов в Алматы - 3 522. В Астане насчитывается 2 761 заведение, в Карагандинской области - 1 275.

«Количество ресторанов за год увеличилось на 666 и достигло 3 024. Число столовых выросло на 5,7% - с 5 618 до 5 940», - сообщили в Бюро национальной статистики.

Заметнее всего выросло количество кафе. За год их стало больше на 15,1% - с 5 202 до 5 987.

По числу ресторанов лидирует Астана, где работают 654 заведения. Следом идут Алматы - 602 и Западно-Казахстанская область - 248.

Больше всего кафе находится в Алматы - 1 036. В Астане насчитывается 809 таких заведений, в Карагандинской области - 485.

Объем услуг в сфере общественного питания и напитков по итогам 2025 года достиг 2,1 трлн тенге.