Две тройни за месяц: редкое событие произошло в перинатальном центре Алматы

Дана Аменова
корреспондент

Особого внимания заслуживает работа врачей отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных

Фото: акимат Алматы

В Городском перинатальном центре в течение одного месяца на свет появились сразу две тройни. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы, передает Kazpravda.kz 

По информации городского акимата, 14 августа 27-летняя жительница Алматы Молдир Советханова стала мамой тройни — двух мальчиков и девочки. Для женщины это вторая беременность, наступившая естественным путем. Дети родились на 32-й неделе беременности посредством кесарева сечения. Новорожденных назвали Айхан, Айбын и Айза. Их вес при рождении составил 1800, 1480 и 1400 граммов соответственно.

Благодаря своевременной и квалифицированной помощи состояние тройняшек удалось стабилизировать. После лечения в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных малыши были переведены в отделение высокозависимых новорожденных, где продолжается их дальнейшее наблюдение и выхаживание. Дома малышей ждут отец Алибек и четырехлетний старший брат Айкын. С рождением тройняшек семья стала многодетной — теперь у родителей четверо детей.

Вторая тройня родилась 31 августа у Рахат Бигельдиевой. Дети также появились на свет раньше срока, на 32-й неделе беременности путем кесарева сечения. В семье родились две девочки и мальчик. Родители назвали детей Ахметом, Халимой и Аминой. Вес мальчика при рождении составил 1998 граммов, девочек — 1412 и 1347 граммов соответственно.

В настоящее время дети Рахат Бигельдиновой находятся под наблюдением врачей отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Малыши получают необходимую медицинскую помощь и неинвазивную дыхательную поддержку.

Особого внимания заслуживает работа врачей отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Благодаря профессионализму, опыту и слаженной работе специалистов недоношенные дети получают необходимую медицинскую помощь с первых минут жизни.

Теперь тройняшкам необходимо окрепнуть и набрать вес. Врачи внимательно следят за состоянием детей, проводят необходимое лечение и создают все условия для их благополучной адаптации, чтобы в дальнейшем малыши смогли отправиться домой.

Рождение тройни — значимое и радостное событие для любой семьи. Появление двух троен в одном медицинском учреждении в течение одного месяца стало редким событием для всей страны.

Всего с начала 2026 года в Городском перинатальном центре Алматы родились четыре тройни. Первые две тройни появились на свет в январе и феврале.

Как отмечают в управлении общественного здравоохранения, около 60% недоношенных детей рождаются в Перинатальном центре города Алматы. Это связано с тем, что медицинское учреждение располагает современным высокотехнологичным оборудованием и специализированными отделениями. Медицинскую помощь новорожденным оказывают высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт выхаживания детей, родившихся раньше срока.

#новорожденные #младенцы #тройня #редкость

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