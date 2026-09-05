Что происходит с реальными зарплатами в Казахстане

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Во втором квартале 2026 года среднемесячная заработная плата в Казахстане составила 486 388 тенге. За год она выросла на 8,4%, однако с учетом инфляции реальные доходы работников снизились на 1,8%, передает Kazpravda.kz.

Отрицательная динамика реальной заработной платы сохраняется уже четыре квартала подряд -с июля – сентября 2025 года. При этом темпы снижения постепенно замедляются. В среднем за предыдущие три квартала показатель составлял минус 2,5%.

Как отмечают аналитики Первого кредитного бюро, продолжительное снижение реальной зарплаты для Казахстана скорее нетипично. За 8,5 года до начала нынешнего периода отрицательная годовая динамика фиксировалась только дважды - в первом квартале 2023 года и третьем квартале 2020-го.

«Снижение реальной заработной платы зафиксировано в девяти из 16 укрупненных отраслей. В них заняты 69% работников, включенных в расчеты», - сообщили в Первом кредитном бюро со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

Наиболее заметно реальные зарплаты снизились в образовании - на 6,5%, до 385 725 тенге. В сфере искусства, развлечений и отдыха снижение составило 6,3%, а среднемесячная зарплата - 312 136 тенге. В информации и связи показатель уменьшился в реальном выражении на 6%, при этом средняя зарплата составила 851 076 тенге.

В региональном разрезе рост реальной зарплаты сохранился только в Алматы и области Абай. В Алматы показатель составил 610 371 тенге, увеличившись с учетом инфляции на 0,8%, в области Абай - 422 043 тенге с ростом на 0,3%.

Наиболее существенное снижение зафиксировано в Алматинской области - на 7%, до 401 457 тенге. В области Ұлытау реальная зарплата уменьшилась на 6,6%, до 588 691 тенге, а в Туркестанской области - на 5,1%, до 370 964 тенге.