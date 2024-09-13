60 жителей многоэтажки эвакуировали из-за возгорания газа в Актюбинской области
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Огнеборцы оперативно перекрыли газ и устранили факельное горение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
По данным ведомства, инцидент произошел в Хромтау, по улице Есет Батыра в квартире пятиэтажного жилого дома. Из-за разгерметизации гибкого соединительного газового шланга произошло возгорание природного газа.
«Спасатели эвакуировали 60 жителей, из них 15 детей. Огнеборцы оперативно перекрыли газ и устранили факельное горение. В МЧС настоятельно просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности, во время устранять нарушения и ситуации, которые могут привести к пожару», – говорится в официальном сообщении.
Также ранее стало известно, что сотрудники ДЧС Астаны потушили пожар на мусорном полигоне.