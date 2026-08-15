Крупный пожар на мусорном полигоне ликвидировали в Жамбылской области

В общей сложности на объект было завезено 950 кубических метров инертного материала

Фото: Kazpravda.kz

В 4 километрах от села Кулан Жамбылской области произошло загорание на полигоне твердых бытовых отходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Тушение осложнялось переменным порывистым ветром и сильным задымлением. Для ликвидации загорания были привлечены порядка 70 человек и 26 единиц техники МЧС МИО, добровольцы «Ауыл құтқарушылары», специалисты лесного хозяйства, сотрудники предприятия газопроводной отрасли и медицинские работники ТМСП МЧС.

Для предотвращения повторного возгорания мусорную массу послойно вскрывали, проливали водой и засыпали грунтом.

В общей сложности на объект было завезено 950 кубических метров инертного материала.

Проведение работ позволило полностью ликвидировать загорание и исключить дальнейшее распространение огня. Пострадавших нет.