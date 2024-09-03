Второй день тушат пожар на полигоне в столице

Фото: МЧС Казахстана

Сотрудники ДЧС Астаны продолжают тушить пожар на мусорном полигоне. По данным МЧС, предварительная площадь пожара увеличилась до 850 кв.м, передает Kazpravda.kz

«На данный момент на месте продолжаются работы по проливке горения и засыпке грунтом специальной техникой, открытого горения нет. Предварительная площадь пожара составила 850 кв.м», - говорится в сообщении МЧС.

Отметим, что в понедельник вечером, по данным ведомства, предварительная площадь пожара составляла 500 квадратных метров.

Сообщалось, что несмотря на сложные условия, вызванные ветром, угрозы распространения огня за пределы полигона на данный момент нет.