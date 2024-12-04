Более 600 рождественских елок установила дома семья в Германии

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Достижение зафиксировал Институт рекордов Германии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Деревья установлены почти по всему дому обладателей титула, включая ванную комнату.

В качестве декора супружеская пара Джеромин использовала 120 тыс. украшений и 50 тыс. лампочек. Кроме того, их дом наполнен тысячами рождественских фигурок.

Рекорд по количеству новогодних елок эта семья побила не в первый раз. В прошлом году пара вошла в историю, установив дома 555 рождественских деревьев.