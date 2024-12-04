Более 600 рождественских елок установила дома семья в Германии
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Немецкая семья из города Ринтельн установила дома 605 рождественских елок
Достижение зафиксировал Институт рекордов Германии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
Деревья установлены почти по всему дому обладателей титула, включая ванную комнату.
В качестве декора супружеская пара Джеромин использовала 120 тыс. украшений и 50 тыс. лампочек. Кроме того, их дом наполнен тысячами рождественских фигурок.
Рекорд по количеству новогодних елок эта семья побила не в первый раз. В прошлом году пара вошла в историю, установив дома 555 рождественских деревьев.