Нидерланды вывели из США и Канады 86 тонн золота

Экономика,США,Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Центробанк Нидерландов перевел из США и Канады более 86 тонн золотого запаса в Банк Англии. Физически через океан перевезли лишь 27 тонн — остальное продали на американском континенте и заново закупили в Великобритании, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В ЦБ утверждают, что решение было вызвано растущей геополитической нестабильностью. Мера была необходима, чтобы укрепить готовность страны к кризисам, подчеркнули представители регулятора.

«Благодаря этому перемещению мы улучшили ликвидность наших золотых резервов. Мы рассчитываем, что нам никогда не придется их использовать, но мы обязаны укреплять нашу устойчивость и готовность»,— заявил глава регулятора Олаф Слейпен.

В Центробанке добавили, что в случае кризиса металл будет гораздо доступнее, чем золото, которое хранится в другом континенте.

Ранее в Северной Америке хранилось около 313 тонн нидерландского золота. После перемещения доля резервов в Нью-Йорке сократилась с 31,3% до 18,5%, а в Оттаве — с 19,7% до 18,5%.

Этот шаг последовал за аналогичным решением Франции, которая ранее полностью вывела свой золотой запас из Федерального резервного банка Нью-Йорка. Страны начали переводить резервы после призывов европейских политиков и активистов вернуть золотые запасы из США, отмечает Financial Times. Критики утверждают, что американское правительство во главе с президентом Дональдом Трампом может изъять эти активы в условиях растущей напряженности между Европой и США.

 

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