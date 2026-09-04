Самое жаркое лето за последние 126 лет зафиксировали во Франции

Европа,Погода
Айман Аманжолова
корреспондент

Лето 2026 года во Франции стало самым жарким в истории метеонаблюдений страны, заявила в четверг французский министр экологических преобразований Моника Барбю, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Мы пережили самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1900 года», - приводит ее слова телеканал БФМ-ТВ.

По данным метеослужбы "Метео-Франс", 40-градусная жара как минимум один раз была зарегистрирована на 45% французских территорий, а 35 градусов Цельсия - как минимум один раз на 90% территорий страны.

Три волны летней жары во Франции в этом году продлились суммарно рекордное число дней - 53. В 2022 году этот показатель составил 33 дня.

Ранее самым жарким летом во Франции считалось лето 2003 года.

 

#Франция #рекорд #Европа #жара

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