7-летняя девочка пропала в Павлодарской области

Фото: Polisia.kz

Заявление о пропаже девочки поступило в полицию Экибастуза 17 ноября в 21:15 часов, сообщает Polisia.kz.

"Полицией установлено, что около 16:00 часов 39-летняя женщина решила с тремя детьми поехать на выходные дни к супругу, который находится в крестьянском хозяйстве, расположенном в 15 км от села. При этом дочь Милана отказалась ехать и вышла из дома", – говорится в сообщении.

По тревоге был поднят личный состав полиции, информация об исчезновении ребенка была распространена по местным чатам, к поискам подключились волонтеры Vita и неравнодушные граждане.

Милана Давыдова, 2015 года рождения, учащаяся 3 класса школы села Бескауга Кояндинского сельского округа.