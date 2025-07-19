Новый арт-объект призван не просто украсить здание, но и напомнить о таких вечных понятиях, как разум, мужество и доброе сердце. Ведь наследие Абая – духовное сокровище на века.

Мурал создан на основе эскизов, разработанных студентами и преподавателями кафедры архитектуры и дизайна. Композиция дополнена национальным орнаментом, а оригинальный художественный стиль придал глубину и выразительность образу великого поэта.