Занимаются нужным делом

Отбывающие наказание люди получают небольшую зарплату, а главное – приобретают востребованную квалификацию и навыки трудовой дисциплины, готовятся к социальной адаптации после освобождения. Благодаря мерам господдержки произведенный в колонии строительный материал отличается конкурентоспособной ценой. Также в мастерских исправительного учреждения выпускают национальную деревянную посуду, мангалы, уличные беседки, скамейки и другую продукцию. За счет заработка отбывающие наказание люди могут возмещать причиненный ущерб, выплачивать налоги, алименты, помогать своим родным.