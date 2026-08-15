«Встретимся у... кота»

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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В Астане появились два новых мурала, которые привнесли свежие краски и смыслы в архитектурный облик города.

фото Игоря Бургандинова

Так, изображение большого полосатого кота появилось на прилегающей территории дома по улице Габдуллина, 17⁄1. Автор работы – Валерия Хасуева, директор Центра урбанистики Карагандинской области. Впрочем, она говорит, что над проектом трудилась целая команда:

– Мы увидели техническую нишу в фасаде и поняли, что ее можно не прятать, а наоборот, сделать частью композиции. Так появилась задумка создать оптическую иллюзию: фасад превратился в небольшой уютный домик, внутри которого спокойно отдыхает большой полосатый кот.

По словам Валерии, кот – образ, понятный практически каждому, и ассоциируется он с домашним уютом, спокойствием и теплом.

Перед нанесением рисунка стену очистили и загрунтовали. Для росписи использовали профессио­нальные фасадные материалы и краски, рассчитанные на большие перепады температур. При соблюдении технологии мурал может сохранять выразительность в среднем 10–15 лет.

Главным показателем успешнос­ти проекта автор считает реакции жителей. Фотографии мурала начали появляться в социальных сетях, а сам кот вскоре стал любимцем горожан.

– Надеемся, что наша работа станет маленькой городской дос­топримечательностью – ее будут узнавать, фотографировать, назначать рядом встречи: «Встретимся у кота», а главное – она будет ежедневно поднимать людям настроение, – улыбается Валерия.

Второй арт-объект – о мечтах и стремлении к высотам. Мурал на улице Болекпаева, 13, называется «Арманың асқақ болсын!» – над кронами деревьев высоко в небе летит самолет. Автор мурала Темирлан Абенов объясняет, что так он обращается к молодежи с призывом мечтать, стремиться к высоким целям и не ограничивать собственные возможности.

– Самолет символизирует внут­реннюю трансформацию человека, готовность принимать смелые решения и выходить за привычные рамки. Деревья напоминают о том, что за любым успехом стоят развитие, рост и постоянный поиск, – поясняет автор.

Сам Темирлан – выпускник Казахского национального университета искусств «Шабыт». Уличным искусством занимается­ около десяти лет. За это время создал больше ста муралов в разных регионах страны.

В основном темы работ предлагают акиматы. К примеру, идею и эскизы мурала с самолетом предос­тавил акимат района Сарайшык. На создание мурала художнику потребовался всего один день: к росписи он приступил в 11 утра и закончил примерно в девять вечера. Для работы использовал фасадные краски, устойчивые к воздействию солн­ца, дождя и мороза.

Особое значение имеет месторас­положение мурала. Дома на улице Болекпаева построены в рамках социальной государственной прог­раммы. Здесь живут представители разных профессий, в том числе врачи, учителя и летчики. Поэтому мурал стал своеобразным знаком уважения к людям этой профессии.

#Астана #муралы #арт объекты

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