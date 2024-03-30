Абиба Абужакынова – бронзовый призер турнира Grand Slam

Это уже седьмая медаль турниров «Большого шлема» для казахстанки, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль турнира Grand Slam в Анталье.

В схватке за третье место весовой категории до 48 кг казахстанка одолела Сабину Гилиязову. Поединок продлился до Golden Score, где соперница Абибы получила третье предупреждение (шидо) и победу присудили Абужакыновой.

Напомним, что в начале месяца они боролись в финале турнира «Большого шлема» в Ташкенте. Тогда победу одержала Гилиязова.

В предварительных схватках турецкого Grand Slam Абиба выиграла у Ракиэль Брито (Португалия) и Кристины Дудины (Россия), в четвертьфинале победила Марию Селия Лаборд (США). Но в 1/2 финала уступила 3-кратной чемпионке мира и Азиатских игр Нацуми Цуноде из Японии.

Это уже седьмая медаль турниров «Большого шлема» для Абужакыновой. В начале марта казахстанка выиграла свое первое «серебро» в Ташкенте, до этого она завоевывала только «бронзу».