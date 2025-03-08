Абиба Абужакынова завоевала мировое Гран-при по дзюдо
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Казахстан на престижном турнире представляют 14 спортсменов, передает Kazpravda.kz
В финале мирового Гран-при в австрийском городе Линц Абиба Абужакынова (48 кг) победила 19-летнюю японскую дзюдоистку Сачио Йошино.
До решающей схватки казахстанка победила хозяйку татами Жаклин Спрингер в 1/4 финала, а в полуфинале одолела Амбер Херсьес из Нидерландов.
На стартовавшем Гран-при выступают 416 спортсменов из 52 стран.
Казахстан представляют 14 дзюдоистов.