AI-Sana: Миннауки представило инновационную программу в области ИИ

Образование, Технологии, Искусственный интеллект
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Дана Аменова
корреспондент

Она направлена на всестороннее развитие навыков в области ИИ среди студентов

Фото: пресс-служба МНВО РК

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек представил пилотную программу по искусственному интеллекту AI-Sana, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО РК

AI-Sana – уникальная пилотная программа, направленная на всестороннее развитие навыков в области искусственного интеллекта среди студентов. Она охватывает 100 000 участников, делая акцент на раскрытии потенциала ИИ в национальной экономике и поддержке технологического предпринимательства. Особое внимание уделено созданию DeepTech-стартапов, которые могут стать драйвером технологического и экономического роста Казахстана.

«Программа разработана при участии международных экспертов. Ведущую роль в ее формировании сыграл Пол Ким, главный технологический директор и ассоциированный декан Стэнфордской высшей школы образования. При разработке также используется опыт экспертов из Stanford University, Imperial College London, King’s College London, Royal Academy of Engineering, а также инновационных платформ SETsquared и UKSPA. Эти партнеры обеспечивают доступ к передовым знаниям и лучшим практикам, что позволяет программе сочетать глобальный опыт и местные потребности», – отмечается в информации.

AI-Sana включает в себя интеграцию образовательных, исследовательских и прикладных подходов, направленных на:

- Формирование фундаментальных знаний и навыков в области ИИ.

- Подготовку специалистов для внедрения ИИ в ключевые отрасли экономики.

- Создание устойчивой экосистемы, способствующей генерации DeepTech-стартапов на базе вузов и научно-исследовательских институтов.

Программа нацелена на трансформацию подходов к обучению и исследованию, позволяя вузам перейти от традиционного образовательного к научно-исследовательскому формату.

В министерстве добавили, что AI-Sana станет одним из основных драйверов и основной для формирования идеологии стартап-нации.

Проект способствует развитию человеческого капитала, внедрению высокотехнологичных решений и поддержке технологического предпринимательства, создавая платформенную экосистему для формирования наукоемкой экономики будущего.

#программа #ИИ #презентация #AI-Sana

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