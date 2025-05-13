Стартовал второй поток программы по созданию стартапов в сфере ИИ

Искусственный интеллект
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В Astana Hub начался второй поток AI’preneurs – одного из первых акселераторов в Казахстане, направленного на развитие стартапов в сфере искусственного интеллекта (AI), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры

Фото: Минцифры

Программа вызвала большой интерес среди IT-предпринимателей, инноваторов и специалистов: в 2025 году было подано 360 заявок из Казахстана, России и Кыргызстана. 

По итогам конкурсного отбора в программу вошли 58 участников. Средний возраст финалистов составляет 33 года. Среди них – профессионалы с опытом в сфере технологий и бизнеса. Преобладают специалисты с практической подготовкой: действующие предприниматели, сотрудники корпоративного сектора и фрилансеры. Многие имеют опыт работы в международных компаниях и технологических проектах. 

«AI’preneurs – это не просто акселератор. Это инвестиция в людей, которые будут создавать смыслы, технологии и продукты завтрашнего дня. Мы видим, как быстро развивается экосистема вокруг ИИ, и наша задача как государства – дать сильным командам и талантам стартовую площадку для роста. Мы предоставляем доступ к ключевым ресурсам – от наборов данных и вычислительных мощностей до предварительных инвестиций по контракту SAFE. Именно такие условия позволяют раскрыть потенциал сильных и мотивированных участников, которые помогают нам двигаться к амбициозным целям, обозначенным Главой государства: подготовить 10 тысяч AI-специалистов, вырастить пять технологических единорогов и достичь ежегодного экспорта IT-услуг на $5 миллиардов к 2030 году», – отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности  Жаслан Мадиев.

AI’preneurs проходит в офлайн-формате в Астане, столице Казахстана. Всем участникам из других городов и стран предоставляется жилье на весь период программы. Продолжительность акселерации составляет три месяца и включает образовательные мероприятия, индивидуальные консультации с отраслевыми экспертами и активную практическую работу над проектами.

Программа реализуется в рамках национальной инициативы по развитию искусственного интеллекта и направлена на формирование прочной экосистемы предпринимателей, создающих решения с использованием AI.

Напомним, результаты первого потока AI’preneurs подтвердили высокий интерес к программе и значительный потенциал участников. В прошлом году из 250 заявок были отобраны 50 специалистов, сформированы 21 команда, 9 из которых успешно завершили акселерацию и получили финансирование в рамках программы Seed Money.

Дополнительную информацию о программе AI’preneurs можно найти на платформе Astana Hub.

#программа #Минцифры #ИИ

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