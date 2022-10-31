Актюбинка убила соседку, чтобы не возвращать долг

Убийство женщины, труп которой обнаружили в реке, раскрыли полицейские Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Напомним, 10 октября в ОП Толебийского района поступило сообщение об обнаружении трупа в реке Аксу. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа районного отдела. Полицейские установили личность погибшей, которой оказалась жительница Толебийского района.

Также установлено, что в Енбекшинский РУП ДП города Шымкента обратились родственники по факту безвестного исчезновения сестры.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 99 ч.1 УК Республики Казахстан "Убийство" и проводится досудебное расследование.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали жительницу Толебийского района, которая оказалась соседкой потерпевшей.

Как выяснилось, мотивом преступления оказался денежный долг. Чтобы не возвращать долг, подозреваемая решила избавиться от соседки и путем обмана привела жертву к реке Аксу, где толкнула с обрыва. От полученных травм, женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время подозреваемая дала полностью признательные показания, задержана и водворена в ИВС. Ведется досудебное расследование.

Ак