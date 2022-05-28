Алимханулы приблизился к Головкину в рейтинге The Ring

Авторитетный журнал The Ring опубликовал актуальную версию рейтингов боксеров во всех весовых категориях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В среднем весе лидером остается чемпион мира WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин, на втором месте — обладатель пояса WBC Джермалл Чарло, а на третьей строчке располагается чемпион по версии WBO Деметриус Андраде.

Другой представитель Казахстана Жанибек Алимханулы, занимавший шестое место, поднялся на пятую позицию.

Полностью топ-10 средневесов по версии The Ring выглядит следующим образом:

1. Геннадий Головкин (Казахстан)

2. Джермалл Чарло (США)

3. Деметриус Андраде (США)

4. Хайме Мунгия (Мексика)

5. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

6. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

7. Риота Мурата (Япония)

8. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)

9. Сергей Деревянченко (Украина)

10. Феликс Кэш (Великобритания).

Напомним, что на прошлой неделе «Казахский стиль» завоевал титул «временного» чемпиона мира WBO, нокаутировав британца Дэнни Дигнума.