Жанибек Алимханулы нокаутировал Дэнни Дигнума и стал чемпионом мира

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Вакантный титул стоял на кону его 12-раундового поединка против британца Дэнни Дигнума, который прошел на вечере бокса в Лас-Вегасе (Невада, США).

Алимханулы сразу же начал прессинговать соперника и уже в первом раунде отправил Дигнума в нокдаун. А во втором британец пропустил мощный удар и оказался в глубоком нокауте.

Обладателем полноценного чемпионского пояса WBO в среднем дивизионе является Деметриус Андраде (31-0, 19 КО), которого организация обязала провести бой с Алимханулы. В случае если американец откажется, казахстанец может получить титул без боя.

Для Алимханулы, не знающего поражений, эта победа стала 12-й в профи и восьмой досрочной. Дигнум же, имеющий 14 выигрышей и 8 нокаутов, проиграл впервые в карьере.

Напомним, что чемпионом WBA Super, IBF и IBO в среднем весе является казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО).