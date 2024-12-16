Аналитика должна быть эффективной

Сегодня в Казахстане действуют более 40 таких центров, и все они проводят широкий спектр исследований в различных сферах, в том числе анализируют социально-политические, социально-экономические, международные, региональные аспекты развития, осуществляют разработки в области безопасности, молодежной политики... При этом зачастую трудно бывает классифицировать их работу по конкретным направлениям.

Зачастую бывает так, что одна и та же организация занимается исследованиями в таких разных сферах, как экономика, энергетика, археология, политика, безо­пасность, общество и культура. Стоит ли говорить, что глубины работ при такой разноплановости добиться бывает трудно.

На национальной эксперт­ной площадке КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat участники дискуссии поделились своим видением того, как должны работать и каким стандартам соответствовать аналитические центры страны, чтобы их вклад в выработку государственной политики и формирование общественной повестки был наиболее эффективен.

Как отметил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК ­Еркин ­Тукумов, Глава государства в своем выступлении на Национальном курултае в Туркестане подчеркнул необходимость обеспечения государственной политики качественным экспертно-аналитическим сопровождением. Затем он остановился на ключевых вопросах развития аналитичес­кой сферы, а также рассказал о приоритетных направлениях деятельности КИСИ при Президенте РК.

– Это выстраивание системного взаимодействия и диалога с экспертным сообществом, вовлечение экспертов в аналитическое сопровождение государственной политики, поддержка и обучение молодых специалистов, – отметил Еркин Тукумов. – С этой целью при КИСИ было создано нес­колько диалоговых площадок и экспертных советов – национальная эксперт­ная площадка КИСИ GPS, экспертные советы по внешней политике и по экономическому развитию, совет региональных экспертов. Проведены три волны Программы поддержки молодых экспертов, последняя из которых была посвящена региональной проблематике. Ее новшеством стал допуск к участию в ней исключительно экспертов из регионов, а также зачисление финалистов в кадровый резерв КИСИ.

Другие важные направления работы КИСИ – развитие и поддержка экспертно-аналитического потенциала регионов.

– В этом году осуществлен запуск важной инициативы – Регио­нальной сети КИСИ, состоящей из представительств в восьми областях. Это позволит нам получать оперативные и достоверные данные «из первых рук», отслеживать динамику социально-экономического развития страны в разрезе регионов. Иными словами, если мы будем видеть реальную картину с мест в экономической и социальной сферах, то сможем готовить качественную аналитику и разрабатывать комплексные предложения, – считает ­Еркин Тукумов.

Также руководитель КИСИ при Президенте РК поделился рекомендациями по повышению качества координации деятельности исследовательских центров между собой, налаживанию обмена опытом и информацией на систематической основе.

– Целесообразным видится формирование сети исследователей, объединяющей представителей различных институтов, а также реализация совместных проектов. К примеру, это подготовка совместного публичного доклада на тему «Развитие регионов Казахстана», что позволило бы восполнить недостаток региональных исследований. Наладить скоординированную работу аналитических центров позволило бы использование облачных платформ для обмена данными, а также организация программ стажировок, позволяющих экспертам, исследователям работать в разных институтах и тем самым укреплять профессиональные связи, – отметил спикер.