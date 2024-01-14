Анкалаев нокаутировал Уокера на турнире UFC

В ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234, передает Kazpravda.kz

Фото: Чемпионат.ру

В главном событии вечера бывший претендент на титул в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев проводил реванш с бразильцем Джонни Уокером, сообщает Чемпионат.ру.

Поединок завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде.

Первый поединок бойцов состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре и был признан несостоявшимся. Анкалаев нанёс непреднамеренный запрещённый удар коленом в голову, после чего рефери дал Уокеру паузу на восстановление, однако вышедший в клетку врач принял решение снять бразильца.

В активе Анкалаева теперь 18 побед, одна ничья и одно поражение. У Уокера — 20 побед и восемь поражений.