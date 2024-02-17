Астана и Бухарест будут развивать потенциал Транскаспийского маршрута

Казахстан и Румыния создадут рабочую группу для поддержки инвестиций, передает Kazpravda.kz
В Бухаресте состоялось заседание казахстанско-румынской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает Минэнерго РК.
Сопредседателем от казахстанской стороны выступил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, от румынской - министр энергетики Себастьян Бурдужа.
Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества двух стран в различных отраслях. В области энергетики достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы из числа представителей министерств энергетики и финансов.
Рабочая группа займется разработкой механизмов, способствующих дальнейшему росту двустороннего сотрудничества и поддержке взаимных инвестиций в области энергетики.
Ряд румынских компаний выразил заинтересованность в сотрудничестве с Казахстаном в области поставок оборудования и комплектующих для нефтегазового сектора. Данное предложение будет изучено казахстанской стороной.
«Кроме того, представители стран договорились провести дальнейшее обсуждение по развитию сотрудничества в химической и металлургической сферах; условились поощрять компании стран, участвующие в аукционах по проектам ВИЭ в Румынии и Казахстане. В сфере транспорта стороны договорились развивать и использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута. До конца первого квартала 2024 года будет создана рабочая группа по сотрудничеству в области транспорта. Также были обсуждены перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства, культуры и туризма, труда и социальной защиты граждан, намечены проекты для развития двустороннего партнерства», - сообщает Минэнерго РК.