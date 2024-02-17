Астана и Бухарест будут развивать потенциал Транскаспийского маршрута

Фото: Минэнерго РК

В Бухаресте состоялось заседание казахстанско-румынской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает Минэнерго РК.

Сопредседателем от казахстанской стороны выступил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, от румынской - министр энергетики Себастьян Бурдужа.

Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества двух стран в различных отраслях. В области энергетики достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы из числа представителей министерств энергетики и финансов.

Рабочая группа займется разработкой механизмов, способствующих дальнейшему росту двустороннего сотрудничества и поддержке взаимных инвестиций в области энергетики.

Ряд румынских компаний выразил заинтересованность в сотрудничестве с Казахстаном в области поставок оборудования и комплектующих для нефтегазового сектора. Данное предложение будет изучено казахстанской стороной.