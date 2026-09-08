В Казахстане расширяют сеть электрозарядных станций на автодорогах

Энергетика,Транспорт
Дана Аменова
корреспондент

Она охватывает различные транспортные направления страны

Фото: пресс-служба Минтранспорта

На сегодня вдоль основных автомобильных маршрутов страны функционируют 62 электрозарядные станции, расположенные в 13 регионах Казахстана. Их развитие направлено на создание комфортных условий для владельцев электромобилей при передвижении между регионами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

По данным ведомства, наибольшее количество станций размещено в Алматинской и Жамбылской областях — по 12, в Акмолинской и Карагандинской – по 8. ЭЗС также работают в Атырауской, области Жетісу, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

В частности, сеть охватывает различные транспортные направления страны. Так на автодороге «Астана - Алматы» функционируют 13 станций, на направлении «Астана – Петропавловск» – 7, на трассе «Алматы – Усть-Каменогорск» – 6.

Особое внимание уделяется развитию зарядной инфраструктуры вдоль международных транспортных коридоров. В частности, вдоль международной автомобильной трассы «Западная Европа – Западный Китай» установлено 19 электрозарядных станций.

Мощность установленных ЭЗС составляет от 60 до 320 кВт, что позволяет владельцам электромобилей планировать поездки по основным республиканским и международным маршрутам.

«Работа по дальнейшему расширению сети продолжается. В плане на 2026 год предусмотрено строительство 27 новых автозаправочных станций вдоль автомобильных дорог международного и республиканского значения, которые предусматривают размещения электрозарядных станций. В частности, вдоль трассы «Западная Европа – Западный Китай» планируется установка 7 ЭЗС. Министерство транспорта совместно с организациями дорожной отрасли и местными исполнительными органами проводит работу с частными инвесторами и владельцами объектов придорожного сервиса по строительству новых объектов и приведению действующих в соответствие с требованиями Национального стандарта», – проинформировали в ведомстве. 

Ранее в Казахстане внесли изменения в нормативные документы по среднему ремонту автомобильных дорог, направленные на повышение эффективности использования бюджетных средств и внедрение современных дорожных технологий. 

#автодороги #станции #Минтранспорта #сеть

Популярное

Все
Подсолнечник бьет рекорды
Открытая и эффективная работа
Восемь из десяти – довольны
Единая модель управления водоснабжением создается на юге
Поддержка на каждом этапе
За каждым названием – история
Конституция определяет вектор развития страны
Международные коридоры и транзитный потенциал
От завершения банковской реформы к новому этапу развития
Курс на перезагрузку: смена архитектуры отечественного футбола
Вода как ресурс роста
Царская рыба «с пеленок»
Оценка за директорство
Подвела жажда наживы
Яркие краски Flamingo Fest
В рамках Проектного офиса поддержан единый подход к налогообложению операций с облигациями квазигоссектора
В Мангистау полностью отремонтировали свыше 500 км электросетей
В Астане пройдет этап Кубка мира по плаванию
Казахстан договорился о взаимном признании водительских прав с Китаем
Парк Первого Президента в Алматы временно закрыли на реконструкцию
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Самореализация граждан – важнейшее условие развития страны
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
VI Всемирные игры кочевников: результаты первого дня
AI-Sana создает экосистему будущего
Батат витаминами богат
Эхо Великой степи на «Бишкек Арене»
Мухтар Тлеуберди назначен министром иностранных дел Казахстана
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Чистая работа на шоссе Ондирис
Для комфорта, красоты и безопасности
Школа начинается с заботы
Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите «ШОС плюс»
Токаев предложил закрепить принципы ШОС в спецрезолюции Генассамблеи ООН
Уродился хлеб на славу
От «Аталанты» до «Риги»
Безопасная среда и укрепление правопорядка
Рывок «Ордабасы» и осечки фаворитов
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт

Читайте также

В Мангистау полностью отремонтировали свыше 500 км электрос…
Ерлан Аккенженов поздравил нефтяников с профессиональным пр…
Объекты общепита в Алматы переводят на экологичное оборудов…
Правительство одобрило инвестсоглашение по строительству ГР…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]