21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Распоряжение Главы государства о назначении
Прощай, Владимир Иванович!
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
«Кайрат» стал лучшим клубом страны в 21-й раз!
Факультету журналистики ЕНУ – 15 лет
На восстановление лесов потребуется около 10 лет
Ведущие нейрохирурги мира собрались в Астане
Территория впечатлений
Здесь финансируют стратегические бизнес-идеи
Мир, который принимает тебя
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Обсуждены вопросы коллективной безопасности
Путешествие в закулисье
Рейды против загрязнения города
Рыбаки приветствуют путешественников
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по совершенствованию системы государственного управления
Закон Республики Казахстан О территориальной обороне Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)
Библиотеки нового поколения
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Из Рабочего поселка – в Париж
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Когда региональная сила становится мировым аргументом
«Голос Турана-2025» собирает друзей
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологиями
Введена в строй новая подстанция
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Премии, гранты и благодарности получили журналисты от Президента
В Казахстане стремительно растет интерес к исламским финансовым инструментам
Спасатели учат детей правилам поведения при ЧС
Фарид Алиев: Реализация концепции «Закон и Порядок» должна носить системный характер
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов