Так, команда «Астана» дома принимала петропавловский «Кызылжар», и эта игра завершилась с редким и весьма результативным счетом – 3:3. Уже на 6-й минуте украинский полузащитник североказахстанцев Александр Нойок срезал мяч в собственные ворота, но на 28-й минуте гости сравняли счет благодаря усилиям Елисея Горшунова.

Во второй половине встречи на 50-й минуте албанец Назми Грипши с пенальти вывел «Астану» вперед, а спустя еще три минуты гвинеец Усман Камара голом с игры укрепил преимущество столичной дружины до счета 3:1. Однако игра на этом не завершилась. Легионеры Рафаэль Сабиньо и Сенин Себай на 74-й и 79-й минуте сделали счет равным – 3:3. Столичная команда упустила возможность укрепить свое положение в турнирной таблице.

Не менее интересным вышел поединок в Шымкенте, где местный «Ордабасы» принимал алматинский «Кайрат». Счет в поединке открыли гости: на 18-й минуте точным ударом отличился португалец Жоржиньо. У хозяев был реальный шанс как минимум сравнять счет, так как алматинцы в конце игры остались вдевятером: на 80-й минуте с поля был удален игрок сборной Израиля Дэн Глейзер, а на 88-й – бразилец Эдмилсон. Но с этой задачей «Ордабасы» не справился, счет игры – 0:1.

В остальных поединках были зафиксированы следующие результаты. Жезказганский «Улытау» на своем поле уступил талдыкорганскому «Жетысу» – 1:2; кокшетауский «Окжетпес» сыграл в гостях вничью против «Атырау» – 0:0; туркестанский «Туран» на глазах своих зрителей был разгромлен «Актобе» со счетом 0:3; «Тобол» в Костанае не смог одолеть столичный «Женис» – 2:2; в Кызылорде «Кайсар» уступил гостившему у него «Елимаю» из Семея со счетом 1:2.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА