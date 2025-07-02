«Астана» не смогла уйти в отрыв

Спорт
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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Очередной тур первенства страны среди команд Премьер-лиги по футболу запомнился довольно неожиданными результатами.

фото pflkaz

Так, команда «Астана» дома принимала петропавловский «Кызылжар», и эта игра завершилась с редким и весьма результативным счетом – 3:3. Уже на 6-й минуте украинский полузащитник североказахстанцев Александр Нойок срезал мяч в собственные ворота, но на 28-й минуте гости сравняли счет благодаря усилиям Елисея Горшунова.

Во второй половине встречи на 50-й минуте албанец Назми Грипши с пенальти вывел «Астану» вперед, а спустя еще три минуты гвинеец Усман Камара голом с игры укрепил преимущество столичной дружины до счета 3:1. Однако игра на этом не завершилась. Легионеры Рафаэль Сабиньо и Сенин Себай на 74-й и 79-й минуте сделали счет равным – 3:3. Столичная команда упустила возможность укрепить свое положение в турнирной таблице.

Не менее интересным вышел поединок в Шымкенте, где местный «Ордабасы» принимал алматинский «Кайрат». Счет в поединке открыли гости: на 18-й минуте точным ударом отличился португалец Жоржиньо. У хозяев был реальный шанс как минимум сравнять счет, так как алматинцы в конце игры остались вдевятером: на 80-й минуте с поля был удален игрок сборной Израиля Дэн Глейзер, а на 88-й – бразилец Эдмилсон. Но с этой задачей «Ордабасы» не справился, счет игры – 0:1.

В остальных поединках были зафиксированы следующие результаты. Жезказганский «Улытау» на своем поле уступил талдыкорганскому «Жетысу» – 1:2; кокшетауский «Окжетпес» сыграл в гостях вничью против «Атырау» – 0:0; туркестанский «Туран» на глазах своих зрителей был разгромлен «Актобе» со счетом 0:3; «Тобол» в Костанае не смог одолеть столичный «Женис» – 2:2; в Кызылорде «Кайсар» уступил гостившему у него «Елимаю» из Семея со счетом 1:2.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

М Команда М П Н П М О
1 «Астана» 15 10 4 1 32-15 34
2 «Кайрат» 15 10 3 2 30-12 33
3 «Актобе» 15 9 2 4 24-12 29
4 «Тобол» 13 8 4 1 24-10 28
5 «Елимай» 14 7 3 4 18-12 24
6 «Окжетпес» 14 6 3 5 19-20 21
7 «Ордабасы» 13 5 4 4 14-12 19
8 «Кызылжар» 14 3 6 5 17-20 15
9 «Женис» 14 2 8 4 13-14 14
10 «Жетысу» 14 2 7 5 12-20 13
11 «Кайсар» 15 2 7 6 14-25 13
12 «Улытау» 14 3 3 8 9-20 12
13 «Туран» 14 3 2 9 12-20 11
14 «Атырау» 16 1 2 13 9-35 5

 

#Спорт #футбол #Премьер-лига

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