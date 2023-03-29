«Астана» завершила сезон

«Астана» заключительный поединок в рамках международной лиги провела в столице Беларуси, где уступила местному «Минску» со счетом 69:84. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал американец ДаКуан Брейси, на его счету 22 очка. Еще 18 очков на свой счет записал американский центровой Зак Смит. В составе «Астаны» отличился российский форвард Валерий Лиходей, на его счету 22 очка.

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев высказался по поводу поражения команды в заключительной игре сезона.

«Поздравляю соперника с заслуженной победой. Что касается нас, мы тоже хотели закончить чемпионат на мажорной ноте, особенно с учетом того, что в регулярном сезоне мы с соперником уже встречались и обыгрывали его. Это показала первая половина, хотя было достаточно много претензий к команде по поводу подбора на своем щите. Но во второй половине, объективно говоря, у нас просто закончился «бензин» в нападении – в связи с тем, что за последние 10 дней мы проводили четвертую игру на выезде, с двойными перелетами. Это очень тяжело физически, морально. Но парни держались первую половину, а во второй просто по объективным причинам закончился ресурс», – приводит слова Киселева пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Это был последний матч не только для «Астаны», но и для всех команд, участвовавших в регулярном первенстве. Команды, занявшие с первого по восьмое места, вышли в плей-офф. Четвертьфинальные серии пройдут до трех побед. Плей-офф стартует 31 марта и закончится не позднее 22 мая.

Финальная расстановка команд

по итогам регулярного сезона выглядит так: победителем гладкого чемпио­ната стал московский ЦСКА, на втором месте в турнирной таблице – казанский УНИКС, а тройку лидеров замкнул «Зенит» из Санкт-Петербурга. Далее команды расположились следующим образом: «Пари Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» (Краснодар), МБА (Москва), «Парма-Пари» (Пермь), «Автодор» (Саратов), «Енисей» (Красноярск), «Самара», «Астана» и на пос­леднем месте «Минск».

В четвертьфиналах плей-офф Единой лиги ВТБ между собой сыграют ЦСКА – «Автодор», УНИКС – «Парма-Пари», «Зенит» – МБА, «Пари Нижний Новгород» – «Локомотив-Кубань».

А теперь о сильнейшей лиге Старого Света – Евролиге, в которой участвуют 18 команд континента. В восьмерку лучших дружин, которые после регулярного сезона сразятся в плей-офф, после 30 проведенных туров входят идущий на первом месте греческий «Олимпиакос», входящие в тройку лидеров две испанские дружины – «Реал» и «Барселона», на четвертом месте располагается представляющий Францию «Монако», далее – турецкий «Фенербахче», сербский «Партизан», израильский «Маккаби» и испанская «Баскония».

В самой крутой лиге нашей планеты, заокеанской НБА, на первом месте среди всех 30 команд идет лидер Восточной конференции – «Милуоки Бакс». Вслед за ним в восьмерку лучших дружин, претендующих на попадание в плей-офф, пока входят «Бостон Селтикс», «Филадельфия Сиксерс», «Кливленд Каваль­ерс», «Нью-Йорк Никс», «Брук­лин Нетс», «Майами Хит», «Атланта Хоукс».

В восьмерке сильнейших в Западной конференции на сегодня следующие команды: «Денвер Наг­гетс», «Мемфис Гриззлиз», «Сакраменто Кингз», «Финикс Санз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Миннесота Тимбервулвз», «Нью-Орлеан Пеликанс».