Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Благодаря государственным праздникам и переносам, при пятидневке казахстанцев ждут сразу 14 выходных дней, включая несколько длинных уикендов, сообщает Kazpravda.kz

Май традиционно остается одним из самых щедрых на отдых месяцев, и 2026 год не станет исключением.

При пятидневной рабочей неделе выпадает 14 выходных и 17 рабочих дней. При шестидневной рабочей неделе – 9 выходных и 22 рабочих дня.

Праздничный марафон стартует с Дня единства народа Казахстана. В 2026 году 1 мая выпадает на пятницу и предоставит сразу три выходных подряд (1–3 мая).

Следующие дополнительные дни отдыха ожидают казахстанцев в начале месяца:

7 мая (четверг) – День защитника Отечества

9 мая (суббота) – День Победы. Поскольку праздник совпадает с субботой, выходной переносится на понедельник. В итоге граждане отдыхнут три дня: с 9 по 11 мая.

Завершит череду праздников Курбан-айт. В 2026 году он выпадает на среду, 27 мая, предоставляя жителям страны заслуженную паузу посреди рабочей недели.