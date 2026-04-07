Как казахстанцы отдохнут на майские праздники

Дана Аменова
специальный корреспондент

Последний месяц весны будет отличаться сокращенным количеством рабочих дней

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Благодаря государственным праздникам и переносам, при пятидневке казахстанцев ждут сразу 14 выходных дней, включая несколько длинных уикендов, сообщает Kazpravda.kz 

Май традиционно остается одним из самых щедрых на отдых месяцев, и 2026 год не станет исключением.

При пятидневной рабочей неделе выпадает 14 выходных и 17 рабочих дней. При шестидневной рабочей неделе – 9 выходных и 22 рабочих дня.

Праздничный марафон стартует с Дня единства народа Казахстана. В 2026 году 1 мая выпадает на пятницу и предоставит сразу три выходных подряд (1–3 мая).

Следующие дополнительные дни отдыха ожидают казахстанцев в начале месяца:

7 мая (четверг) – День защитника Отечества

9 мая (суббота) – День Победы. Поскольку праздник совпадает с субботой, выходной переносится на понедельник. В итоге граждане отдыхнут три дня: с 9 по 11 мая.

Завершит череду праздников Курбан-айт. В 2026 году он выпадает на среду, 27 мая, предоставляя жителям страны заслуженную паузу посреди рабочей недели.

 

Популярное

Все
Спасибо за мужество и стойкость
Две медали из Каира
ИП вне игры: почему B2B стало неэффективным для бизнеса?
Жизнь без границ
В преддверии эпохи умных машзаводов
ЗОЖ – путевка в будущее
В Анталье прошел VIII Международный форум по этноспорту
Наука должна давать реальный экономический эффект
Вузы внедряют искусственный интеллект
В стиле Royal Danish Theatre
Формируется новая модель геологоразведки
Алаколь готовится к приему туристов
На Кубке Австрии
Исторический успех
На ошибках учатся?..
Теннисный дебют Туркестана
О качестве и безопасности психологической помощи
Цифровизация в АПК: настоящее и перспективы
Конституционная реформа и общественное доверие
Обеспечить успешную социальную адаптацию
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Парк превратился в современную зону отдыха
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Спрос высокий на газоблоки
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
И дольше века длится день газеты
В американском журнале вышла статья Токаева о новой Конституции
Здесь важны прикосновения и звуки
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Укреплять дружбу и развивать туризм
Спасибо за мужество и стойкость
ЗОЖ – путевка в будущее
Провалившегося под лед рыбака спасли в Акмолинской области

