Осужденные, несмотря на приговор суда, сохраняют право на качественную медицинскую помощь. Проблема ее доступности и уровня неоднократно обсуждалась как внутри страны, так и на международных площадках.

Важным шагом вперед стала реформа 2022 года: медицинскую службу пенитенциарной системы поэтапно передали из ведения МВД в Министерство здравоохранения. Это решение позволило повысить независимость врачей от администрации колоний, улучшить качество услуг и приблизить отечественную практику к международным стандартам. Сегодня медицинское обеспечение заключенных полностью осуществляют граж­данские специалисты.

Особое внимание этой теме уделяет уполномоченный по правам человека в Казахстане. Во время мониторинговых визитов в закрытые учреждения омбудсмен регулярно проверяет условия оказания медицинской помощи.

По рекомендации уполномоченного МВД совместно с местными исполнительными органами проработали вопросы строительства врачебных амбулаторий на территории семи учреждений в Карагандинской области. Также запланировано возведение блочно-модульных медицинских комплексов в Северо-Казахстанской области и Жетысу.

В 2024 году по инициативе омбудсмена Правозащитный институт провел комплексное исследование проблем медобслуживания в учреждениях уголовно-исполнительной системы. По итогам работы эксперты подготовили конкретные предложения по совершенствованию законодательства, развитию кадрового потенциала и внедрению современных технологий в тюремное здравоохранение.

Среди ключевых рекомендаций – создание Центра пенитенциарной медицины – единой структуры, которая обеспечит централизованное управление, устойчивость и дальнейшее развитие тюремного здравоохранения. Кроме того, необходима разработка нормативов сети медицинских объектов УИС с четкими требованиями к штатной численности, оснащению, площадям и оборудованию в зависимости от количества обслуживаемых осужденных; утверждение профессиональных компетенций для врачей и медсестер, работающих в местах лишения свободы. Не менее важен и переход к единому источнику финансирования медицинской инфраструктуры учреждений УИС путем передачи расходов в местный бюджет. Это позволит обеспечить целостность финансирования и четко разграничить ответственность между разными уровнями власти.

Правозащитный институт продолжает системную работу по совершенствованию правовых механизмов, обеспечивающих исполнение рекомендаций международных организаций, членом и участником которых является Казахстан.