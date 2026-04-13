11 апреля Venetian Macao Arena в Макао (Китай) собрала созвездие звезд на торжественное открытие «2026 Weibo Gala 微博文化交流之夜», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген принял участие в музыкальной части вечера. Появившись на Красной дорожке фестиваля под приветствия множества поклонников, Димаш Кудайберген вместе с талисманом Макао «МайМай» создал прекрасную картину моста между культурой и туризмом.

Взаимно соскучившись по своим китайским фанатам, казахстанский артист тепло приветствовал всех гостей и отметил особенную красоту Макао, которую трудно передать словами.

Выступая в финальной части фестиваля, Димаш зажег вечерние огни сцены, исполнив свою авторскую композицию «Fire» не только на английском языке, но и зачитав рэп на казахском.

В Макао Димаш получил свою первую награду как продюсер – ему вручили премию Weibo Macau China за «Ежегодный вклад в международный культурный обмен».

«Друзья, здравствуйте! Сегодня мы стали свидетелями особенного вечера! В городе Макао на прекрасном мероприятии под названием Weibo Gala мы получили такую награду — для нас это большая честь и радость. Хочу от всего сердца поблагодарить всех вас. Эта награда для меня особенно дорога. Дело в том, что ранее я получал награды в разных странах мира как певец, а это — моя первая награда в качестве продюсера. Хочу искренне поблагодарить всех, кто принимал участие в проекте «Voice Beyond Horizon». У казахов есть пословицы, которые говорят о том, что один в поле не воин. Обнимаю всех вас. Считаю, что это заслуга всей команды. Пусть в стране будет благополучие и благоденствие. Финал нашего проекта будет представлен зрителям на телеэкранах — не пропустите! Давайте вместе посмотрим проект «Voice Beyond Horizon», — отметил всемирно известный казахстанский исполнитель.

На сцене Weibo Cultural Exchange Night 2026 в Макао переплелись звездный свет и цивилизация; на берегах Жемчужной реки, там, где встречаются горы и море, в собрании культурного великолепия росчерком симфонии была написана новая глава в культурном обмене.