Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В организациях образования страны в рамках единой программы воспитания «Адал азамат» продолжается реализация проекта «Детская библиотека». В рамках данной инициативы стартовала декада детской литературы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Масштабная культурно-просветительская инициатива направлена на повышение интереса учащихся к чтению, формирование духовно-нравственных ценностей через научно-познавательную и художественную литературу, а также развитие творческого и интеллектуального потенциала детей.

В течение декады в школах организуются книжные выставки, литературные встречи, часы чтения сказок, творческие конкурсы, дискуссии и другие воспитательно-познавательные мероприятия, направленные на популяризацию семейного чтения.

Инициатива также способствует повышению роли школьной библиотеки в образовательном процессе и укреплению взаимодействия между библиотекарями, учителями, учащимися и родителями.

В мероприятиях принимают участие учащиеся 1–11 классов, школьные библиотекари, учителя-предметники, классные руководители и родители.

В министерстве отметили, что декада направлена на широкую популяризацию лучших образцов детской литературы, развитие культуры речи и творческого мышления учащихся, а также формирование традиции семейного чтения.