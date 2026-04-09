Нотр-Дам в... Шымкенте

Культура
12
Ирина Галушко

В рамках ежегодного фестиваля «Франкофонная весна» в Шымкенте открылась фотовыставка «Возрождение собора Парижской Богоматери».

фото автора

Церемония официального открытия прошла в городской универсальной биб­лиотеке им. А. Пушкина. Экспозиция рассказывает о том, как профессионализм реставраторов и инновационные инженерные решения вернули к жизни после пожара символ мировой архитектуры. В мероприятии приняли участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков и генеральный консул Франции в Алматы Максим Жеренже.

Приветствуя участников, Максим Жеренже подчеркнул значимость меж­дународной солидарности. По его словам, трагедия, произошедшая в апреле 2019 года, вызвала отклик сочувствия по всему миру. Реставрация Нотр-Дама была объявлена национальным приоритетом.

– Нотр-Дам-де-Пари – гораздо больше, чем просто памятник. Это свидетель нашей общей истории. Благодаря сплоченной организации сотен мастеров уникальный проект стал символом высочайшего профессионализма и возрождения. Я хотел бы поблагодарить казахстанцев за многочисленные слова поддержки после пожара. Они свидетельствуют о прочности связей, которые нас объединяют, – подчеркнул дипломат.

Экспозиция включает 28 панелей – детальный отчет о титанической работе. Особое внимание посетителей выставки привлекают кадры, запечатлевшие уникальные моменты спасения реликвий. Детально воссоздается, к примеру, история медного петуха, который, упав с 96-метровой высоты шпиля, был найден в обломках и восстановлен как символ стойкости собора.

Фотохроника также раскрывает детали археологических открытий: именно пожар, обнаживший фундамент, поз­волил ученым обнаружить под полом трансепта свинцовые саркофаги и фрагмен­ты каменной преграды XIII века.

Стенды наглядно демонстрируют и титанический масштаб работ, где бок о бок с инженерами трудились редкие мастера: камнерезы, скульпторы, кампанологи и альпинисты-монтажники. Благодаря их усилиям удалось воссоздать сложнейшие конструкции, на которые потребовалось 2 тыс. вековых дубов для каркаса кровли и более 1 тыс. кубометров камня для реставрации сводов.

#Шымкент #выставка #Франкофонная весна

Популярное

Все
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
В Алматы стартовала новая экологическая акция
А горы здесь будут чистыми
Дорога к звездам
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Говорят поэты о любви
Искусство лаконичного высказывания
Подписан меморандум
Дроны против саранчи
История, рассказанная без слов
Шантаж в эпистолярном жанре
В школьной лиге – сильнейшие
Курс на укрепление двусторонних связей
Пробились в число призеров
Квартира для чемпиона
Состоялся конгресс нефрологов
Киберпреступность: остановить и одолеть
Очередная победа Кемелбека
В центре внимания – человеческий капитал
Светское государство: формула устойчивости
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
В Астане изменили схему движения автобусов
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Сила степи – в глазах аргамака
Как станцевать любовь
Зрители Китая высоко оценили музыкальный проект Димаша
Вера и труд творят чудеса
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Аида Балаева дала указания по развитию туристического потен…
История, рассказанная без слов
Искусство лаконичного высказывания
В Шымкенте вручили государственные награды педагогам музыки…

