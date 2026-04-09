Нотр-Дам в... Шымкенте

Церемония официального открытия прошла в городской универсальной биб­лиотеке им. А. Пушкина. Экспозиция рассказывает о том, как профессионализм реставраторов и инновационные инженерные решения вернули к жизни после пожара символ мировой архитектуры. В мероприятии приняли участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков и генеральный консул Франции в Алматы Максим Жеренже.

Приветствуя участников, Максим Жеренже подчеркнул значимость меж­дународной солидарности. По его словам, трагедия, произошедшая в апреле 2019 года, вызвала отклик сочувствия по всему миру. Реставрация Нотр-Дама была объявлена национальным приоритетом.

– Нотр-Дам-де-Пари – гораздо больше, чем просто памятник. Это свидетель нашей общей истории. Благодаря сплоченной организации сотен мастеров уникальный проект стал символом высочайшего профессионализма и возрождения. Я хотел бы поблагодарить казахстанцев за многочисленные слова поддержки после пожара. Они свидетельствуют о прочности связей, которые нас объединяют, – подчеркнул дипломат.

Экспозиция включает 28 панелей – детальный отчет о титанической работе. Особое внимание посетителей выставки привлекают кадры, запечатлевшие уникальные моменты спасения реликвий. Детально воссоздается, к примеру, история медного петуха, который, упав с 96-метровой высоты шпиля, был найден в обломках и восстановлен как символ стойкости собора.

Фотохроника также раскрывает детали археологических открытий: именно пожар, обнаживший фундамент, поз­волил ученым обнаружить под полом трансепта свинцовые саркофаги и фрагмен­ты каменной преграды XIII века.

Стенды наглядно демонстрируют и титанический масштаб работ, где бок о бок с инженерами трудились редкие мастера: камнерезы, скульпторы, кампанологи и альпинисты-монтажники. Благодаря их усилиям удалось воссоздать сложнейшие конструкции, на которые потребовалось 2 тыс. вековых дубов для каркаса кровли и более 1 тыс. кубометров камня для реставрации сводов.