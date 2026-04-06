Весенняя непогода накроет Казахстан
Синоптики «Казгидромета» прогнозируют дожди в разных регионах республики, сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, жители большей части страны ощутят характерную для весны неустойчивую погоду: пройдут дожди, на севере, северо-западе ожидаются осадки (дождь, снег), на западе, юге временами - сильный дождь, на севере - сильные осадки.
По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, юге РК - град, шквал.
Лишь на востоке страны сохранится погода без осадков. В ночные и утренние часы ожидается туман.
На севере, северо-западе страны ожидается понижение температуры воздуха днем до 3-15 тепла.