По данным метеослужбы, жители большей части страны ощутят характерную для весны неустойчивую погоду: пройдут дожди, на севере, северо-западе ожидаются осадки (дождь, снег), на западе, юге временами - сильный дождь, на севере - сильные осадки.

По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, юге РК - град, шквал.

Лишь на востоке страны сохранится погода без осадков. В ночные и утренние часы ожидается туман.

На севере, северо-западе страны ожидается понижение температуры воздуха днем до 3-15 тепла.