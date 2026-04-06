МВД напомнило водителям о проверке документов

Закон и Порядок
Речь идет о техосмотре, водительском удостоверении и страховке

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Министерство внутренних дел обращается ко всем участникам дорожного движения с напоминанием: своевременная проверка техосмотра, страховки и водительского удостоверения занимает всего несколько минут, но напрямую влияет на безопасность на дорогах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

МВД призвало проверить свои документы сегодня, не откладывая. Речь идет не только о наличии техосмотра и страхового полиса, но и о проверке срока действия водительского удостоверения.

«Сегодня это можно сделать за несколько минут - онлайн и без очередей. Это вопрос не формальности. Это вопрос вашей безопасности и безопасности окружающих. Технический осмотр - это исправность автомобиля. Страховой полис - это защита в случае ДТП. Камеры автоматической фиксации уже выявляют такие нарушения», - отметила пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек.

В ведомстве подчеркнули, что эти меры направлены не на наказание, а на предупреждение рисков и сохранение жизни. Соблюдение простых требований - это защита, уверенность и порядок на дороге.

#МВД #документы #сроки

