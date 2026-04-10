В погоне за поддержанием идеальной физической формы и сверхпродуктивностью казахстанцы все чаще прибегают к нестандартным методам управления здоровьем. Одним из самых обсуждаемых в обществе трендов становится биохакинг

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Спортивный врач, автор медицинских статей, фитнес-тренер и активист популярного направления Мейрам Кошенов в беседе с корреспондентом Kazpravda.kz рассказал о том, как на практике работает система улучшения физического и ментального состояния.

Наука, технологии и строгая дисциплина

Многие люди ошибочно воспринимают биохакинг как волшебную таблетку, способную обмануть старость. Развитие технологий породило иллюзию того, что человеческий организм можно перепрограммировать так же легко, как компьютер, но реальность оказалась гораздо сложнее ожиданий.

«Биохакинг дословно можно перевести как попытку «взломать» жизнь, однако в полной мере такое невозможно Программа старения – одна из самых мощных в природе, взломать ее в ближайшие 300–400 лет вряд ли удастся. Стремление к угасанию заложено в нашем геноме: как только репродуктивный возраст заканчивается, эволюция «выключает» нас за ненадобностью. Взломать этот код нельзя, но можно замедлить его исполнение. Сегодня у нас гораздо больше инструментов для омоложения, чем было у представителей старшего поколения. Главное – использовать естественные механизмы, а не пытаться идти против естественных процессов агрессивными методами», – пояснил специалист.

Мейрам Кошенов рассказал, что в 2017–2018 годах он стал одним из первых в Казахстане, кто начал освещать тему биохакинга в соцсетях. Тогда на слуху была история интернет- предпринимателя Сергея Фаге, который потратил более 200 тысяч долларов и нанял команду американских медиков для разработки персональной программы долголетия, пил литий и злоупотреблял гормональными препаратами.

В итоге такой подход оказался ошибочным и не дал желаемых результатов. Позже стало известно, что технологический предприниматель был задержан в московском аэропорту по обвинению в перевозке запрещенных веществ. Тем не менее, врач считает биохакинг перспективным направлением, однако развивать его следует иначе.

Он убежден, что индивидуально подобранные силовые нагрузки под контролем специалистов являются одним из самых эффективных способов поддержания формы. Такой подход остается фундаментом его системы биохакинга на протяжении последних 14 лет. В основе его концепции лежит принцип сохранения баланса и глубокая персонализация, направленная на укрепление как ментального, так и физического здоровья.

Однако на пути реализации этих принципов Мейрам Кошенов столкнулся с серьезным жизненным испытанием, когда примерно девять лет назад при пожаре сгорел его кроссфит-зал в Алматы. Это событие повлекло за собой тяжелые финансовые последствия: он продолжает выплачивать крупные долги и кредиты, а из-за наложенных ограничений временно является невыездным. Тем не менее, дисциплина и системный подход могут стать главной опорой в преодолении кризиса.

«В своем подходе опираюсь на несколько ключевых направлений. Во-первых, это качественные тренировки с акцентом на силовые нагрузки. Во-вторых – рациональное питание. Я не сторонник голодания, так как считаю, что при дефиците энергии невозможно активно тренироваться. Мой принцип прост: качественный, разнообразный рацион обеспечивает ресурс для интенсивной работы в зале, что в совокупности приносит максимальную пользу для здоровья. При восстановлении уделяю пристальное внимание гигиене сна и управлению стрессом», – подчеркнул собеседник.

«Счетчик» долголетия

По мнению эксперта, база поддержания здоровья – физическая активность, питание и восполнение дефицитов нутриентов. Если типичный приверженец ЗОЖ действует скорее по наитию – интуитивно выбирает нагрузки, старается вовремя ложиться и правильно питаться, – то биохакер опирается на объективные данные и максимальную персонализацию.

Для биохакинга характерно использование конкретных инструментов контроля: от замера фаз сна и температуры в спальне до использования масок, тяжелых одеял и штор блэк-аут. Каждое действие, будь то утреннее пробуждение, прием БАДов, медитации или термические процедуры, становится частью четкого плана, основанного на цифрах и аналитике. Таким образом, биохакинг – эволюция ЗОЖ, где на смену интуитивным привычкам приходят измеримые показатели и научно обоснованные цели.

Мейрам Кошенов рассказал, что предпочитает использовать два инструмента для контроля состояния организма.

Первый – анализатор состава тела, с помощью которого он почти ежедневно проводит замеры и анализирует динамику. Второй – фитнес-трекер в виде браслета, который появился в Казахстане примерно четыре года назад. Если раньше обработка данных занимала до пяти часов, то сейчас – всего несколько минут. При этом он отметил, что важно не становиться зависимым от гаджетов и дополнять их показатели лабораторной диагностикой.

Биохакинг – это дорого?

Вместе с тем биохакер выразил критическое отношение к практике использования гормонозаместительной терапии без медицинских показаний. По его мнению, внешнее введение гормонов нарушает естественный принцип обратной связи в организме: рецепторы фиксируют избыток вещества и подавляют работу собственных желез. Врач предупредил, что длительные полугодовые или годовые курсы ведут к инволюции и снижению активности желез, из-за чего после отмены препарата организм оказывается неспособен вырабатывать нужный объем гормонов самостоятельно. Это вынуждает человека возвращаться к терапии, что создает токсическую нагрузку на печень и подавляет другие жизненно важные органы.

Спикер обратил внимание на заметное различие в качестве гормональных средств, доступных на рынке. Он подчеркнул, что высококачественный европейский гормон роста стоит порядка 7000 – 8000 долларов США, в то время как 98% соотечественников используют дешевые китайские аналоги за 200 долларов США. Эксперт прогнозирует, что через 30 лет медицина придет к созданию персональных биоидентичных гормонов, изготавливаемых под конкретного пациента, как сегодня делают слепки челюсти. Только тогда, по его словам, ГЗТ станет максимально полезной и безопасной.

В свои неполные 44 года он не планирует прибегать к ГЗТ, стремясь как можно дольше поддерживать эндогенные гормоны. При этом он назвал серьезной ошибкой увлечение гормонами среди молодежи, считая, что это калечит здоровье.

«Многие исследования ангажированы производителями препаратов, а популярные методы биохакинга нередко несут скрытые риски. К примеру, пользу гормонозаместительной терапии часто переоценивают: её влияние на организм глубоко индивидуально и порой непредсказуемо — вплоть до риска развития тромбозов и резкого повышения уровня холестерина. Использование медикаментов ради незначительного снижения веса также чревато нарушениями в работе щитовидной железы и нежелательными эстетическими изменениями, заметными на лице. Поэтому крайне важно развивать критическое мышление и вместо радикальных вмешательств сосредоточиться на базовой нормализации образа жизни», – резюмирует эксперт.

Жертвы мошенничества

Мейрам Кошенов утверждает, что до 90% сферы биохакинга основано на мифах и фальсификациях. В качестве примера он приводит историю американского предпринимателя Дэйва Эспри, чья империя Bulletproof была построена на спорных научных утверждениях, включая методы «удлинения теломер». Подобные обещания омоложения зачастую не имеют научного базиса, что подтверждают опыты по соединению кровеносных систем старо и молодой мышей, когда грызуны в паре стареют синхронно.

Также спортивный врач скептически высказался о «косметологическом биохакинге», назвав увлечение операциями по омоложению прибыльным, но сомнительным направлением.

Затрагивая тему биологически активных добавок, он призвал помнить о риске токсического гепатита. По его убеждению, такие препараты допустимы только в высоком качестве и исключительно для восполнения доказанных дефицитов, чтобы не перегружать организм.

Мейрам Кошенов прогнозирует, что биохакинг будущего уйдет от избыточного потребления лекарств в сторону естественности: качественного сна, снижения информационного шума, отдыха, восполнения баланса воды и отказа от курения и алкоголя. По его мнению, со временем из практики отсеется все лишнее. Эксперт считает, что в ближайшие десятилетия возникнут технологии для восстановления клеток и снижения стресса.

По его словам, разумный биохакинг способен увеличить долголетие и сделать новые поколения здоровее. Системная работа над повседневными привычками уже превращает его из дорогостоящего эксперимента в доступный и эффективный инструмент, позволяющий всем проводить собственный апгрейд здоровья, энергии и качества жизни.