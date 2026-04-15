Не нарушайте – вас снимают!

Закон и Порядок
5
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Современные технологии, внед­ряемые в работу правоохранительными органами, помогают не только быстрее выявить нарушителей закона, но и предуп­реждать правонарушения, формируя новую культуру соблюдения общественного порядка. На сегодня в пяти районах области ведутся строительно-монтажные работы по созданию центров оперативного управления (ЦОУ). Будут установлены 360 современных камер и 15 сис­тем контроля скорости.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом на недавней встрече с уральцами рассказал начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев. По его словам, в трех районах, где функционируют ЦОУ, видеонаблюдение осуществляется с помощью 246 камер, соблюдение скоростного режима отслеживают 11 систем. В конце прошлого года в Уральске установлены 300 видеокамер с функцией аналитики, которые сигнализируют о лицах и транспорт­ных средствах, находящихся в розыс­ке, нарушениях правил стоянки и перехода проезжей части, фактах выброса бытовых отходов вне площадок для сбора ТБО.

Две камеры с высоким расширением позволяют полицейским отслеживать ситуацию на расстоянии до 4 км. Для повышения безопасности дорожного движения применяются дроны, 30 мобильных систем конт­роля скорости, 10 комплексов Ekin Patrol, пять из них – для скрытого надзора за дорожным движением.

Только в текущем году Центром оперативного управления пресечено более 8 тыс. административных нарушений. Внедрены электронные браслеты слежения для контроля подучетных лиц по соблюдению ими установленных ограничений. Участковые и патрульные оснащены современными смарт-жетонами с функцией распознавания лиц. Взяты под онлайн-видеоконтроль школы, детские сады и другие объек­ты образования с выводом тревожных кнопок в Центр оперативного управления для круглосуточного мониторинга и контроля.

За прошлый год с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 115 уличных преступлений, в том числе два убийства, 12 грабежей, 14 хулиганств, 16 угонов, семь краж. Выявлено свыше 23 тыс. административных нарушений: несоблюдение ПДД, мелкие хулиганства, распитие спиртных напитков.

#ЗКО #видеонаблюдение #закон и порядок #ЦОУ #Арман Оразалиев

