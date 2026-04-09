Снизить нагрузку на водные ресурсы

Сельское хозяйство
3
Бек Нигметов

Приоритетное значение в нынешнем полевом сезоне получили вопросы экономии поливной влаги на возделываемых фермерами полях.

изображение сгенерировано с помощью Gemini

Как сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства, в рамках отраслевых планов профильных ведомств еще в декабре 2025 года были проведены совещания с фермерами Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областей. Ключевым вопросом обсуждения стало сокращение ввиду нехватки воды для полива площадей под посевы влаголюбивых культур, таких как рис и хлопчатник. Аналогичная работа продолжилась в январе нынешнего года в Алматинской области и области Жетысу.

По итогам совещаний аграриям были доведены лимиты водопользования на 2026 год, разработанные Министерством водных ресурсов и ирригации с учетом прогнозируемых объемов поливной воды.

На сегодняшний день посевные площади утверж­дены в полном соответствии с названными лимитами Министерства водных ресурсов и ирригации. В частности, посевы риса сокращены на 20,2 тыс. га. В большей степени эта мера коснулась Кызылординской области (минус 10,9 тыс. га). Оптимизация рисовой культуры проведена также в Туркестанской (–7,4 тыс. га) и Алматинской (–1,9 тыс. га) областях.

Наряду с этим осуществляются меры по повышению эффективности водопользования. Так, общая площадь хлопчатника нынче составила 162,4 тыс. га, однако структура орошения влагоемкой культуры претерпела значительные изменения. Площади под капельным орошением увеличились на 29,8 тыс. га и достигли 79,8 тыс. га. При этом использование традиционных методов полива сокращено на 12 тыс. га и сохранилось на 82,6 тыс. га.

Изменения позволят существенно снизить расходы воды и одновременно повысить урожайность культуры.

Прохождение вегетационного периода находится на постоянном контроле минис­терств сельского хозяйства, водных ресурсов и ирригации, областных акиматов. Ведется оперативный мониторинг обеспеченности поливной водой и состояния посевов. Нынче общая посевная площадь составит около 23,8 млн га, что на 180 тыс. га превышает показатель прошлого года.

Продолжается диверсификация структуры посевов: площади под пшеницу сократились на 125 тыс. га и составили 12,1 млн га. Зато увеличены посевы более рентабельных и менее водоемких культур: масличные превысят 4 млн га (+55 тыс. га), кормовые достигнут 3,3 млн га (+237 тыс. га). Плантации картофеля в организованных хозяйствах увеличены до 94,5 тыс. га.

Южные регионы уже приступили к посевной кампании – засеяно 202 тыс. га, из которых 113,6 тыс. га занимают зерновые, 32,3 тыс. га – кормовые, 23,7 тыс. га – мас­личные, 32,1 тыс. га – овощи, бахчевые и картофель. В остальных областях ведется активная подготовка к выходу в поле: проверяется семенной материал, осуществляется отгрузка дизельного топлива и минеральных удобрений.

В нынешнем полевом сезоне семенной фонд составил 2,3 млн тонн. При этом качество семян подтверждает их высокую кондиционность. Аграриями запланировано внесение 2,3 млн тонн удобрений. В целях обеспечения своевременного проведения полевых работ им выделено 402 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива.

Меры по оптимизации структуры посевов, внедрению водосберегающих технологий и строгому соблюдению лимитов водопользования позволяют не только снизить нагрузку на водные ресурсы, но и создать условия для получения высокого урожая.

На постоянном контроле Правительства наряду с ходом посевной на юге и подготовкой к ответственной кампании в северных регионах находятся и вопросы водосбережения, перехода на современные системы орошения, отмечает пресс-служба Минис­терства сельского хозяйства.

Популярное

Все
Два серебра и бронза
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Караганде открылся креативный экохаб
Сила степи – в глазах аргамака
В стиле Royal Danish Theatre
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Цифровизация в АПК: настоящее и перспективы
Как станцевать любовь
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Что посеешь, то и переработаешь
Животноводство не терпит дилетантства
Горе луковое в Шенгельды
Строительство первого ОРЦ завершается в области Улытау

