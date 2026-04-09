изображение сгенерировано с помощью Gemini

Как сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства, в рамках отраслевых планов профильных ведомств еще в декабре 2025 года были проведены совещания с фермерами Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областей. Ключевым вопросом обсуждения стало сокращение ввиду нехватки воды для полива площадей под посевы влаголюбивых культур, таких как рис и хлопчатник. Аналогичная работа продолжилась в январе нынешнего года в Алматинской области и области Жетысу.

По итогам совещаний аграриям были доведены лимиты водопользования на 2026 год, разработанные Министерством водных ресурсов и ирригации с учетом прогнозируемых объемов поливной воды.

На сегодняшний день посевные площади утверж­дены в полном соответствии с названными лимитами Министерства водных ресурсов и ирригации. В частности, посевы риса сокращены на 20,2 тыс. га. В большей степени эта мера коснулась Кызылординской области (минус 10,9 тыс. га). Оптимизация рисовой культуры проведена также в Туркестанской (–7,4 тыс. га) и Алматинской (–1,9 тыс. га) областях.

Наряду с этим осуществляются меры по повышению эффективности водопользования. Так, общая площадь хлопчатника нынче составила 162,4 тыс. га, однако структура орошения влагоемкой культуры претерпела значительные изменения. Площади под капельным орошением увеличились на 29,8 тыс. га и достигли 79,8 тыс. га. При этом использование традиционных методов полива сокращено на 12 тыс. га и сохранилось на 82,6 тыс. га.

Изменения позволят существенно снизить расходы воды и одновременно повысить урожайность культуры.

Прохождение вегетационного периода находится на постоянном контроле минис­терств сельского хозяйства, водных ресурсов и ирригации, областных акиматов. Ведется оперативный мониторинг обеспеченности поливной водой и состояния посевов. Нынче общая посевная площадь составит около 23,8 млн га, что на 180 тыс. га превышает показатель прошлого года.

Продолжается диверсификация структуры посевов: площади под пшеницу сократились на 125 тыс. га и составили 12,1 млн га. Зато увеличены посевы более рентабельных и менее водоемких культур: масличные превысят 4 млн га (+55 тыс. га), кормовые достигнут 3,3 млн га (+237 тыс. га). Плантации картофеля в организованных хозяйствах увеличены до 94,5 тыс. га.

Южные регионы уже приступили к посевной кампании – засеяно 202 тыс. га, из которых 113,6 тыс. га занимают зерновые, 32,3 тыс. га – кормовые, 23,7 тыс. га – мас­личные, 32,1 тыс. га – овощи, бахчевые и картофель. В остальных областях ведется активная подготовка к выходу в поле: проверяется семенной материал, осуществляется отгрузка дизельного топлива и минеральных удобрений.

В нынешнем полевом сезоне семенной фонд составил 2,3 млн тонн. При этом качество семян подтверждает их высокую кондиционность. Аграриями запланировано внесение 2,3 млн тонн удобрений. В целях обеспечения своевременного проведения полевых работ им выделено 402 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива.

Меры по оптимизации структуры посевов, внедрению водосберегающих технологий и строгому соблюдению лимитов водопользования позволяют не только снизить нагрузку на водные ресурсы, но и создать условия для получения высокого урожая.

На постоянном контроле Правительства наряду с ходом посевной на юге и подготовкой к ответственной кампании в северных регионах находятся и вопросы водосбережения, перехода на современные системы орошения, отмечает пресс-служба Минис­терства сельского хозяйства.