В Усть-Каменогорске местный житель получил крупное денежное вознаграждение за добровольную выдачу более 1 кг синтетических наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру

Выплата произведена в рамках пилотного проекта инсценированного прокуратурой области «STOP наркотик!», который направлен на поощрение граждан за содействие в борьбе с наркопреступностью.

За год реализации проект показал свою эффективность. По поступившим сообщениям зарегистрировано 12 уголовных дел, а из незаконного оборота изъято около 3 кг синтетических веществ. Общая сумма выплат бдительным гражданам превысила 3 млн тенге.

Прокуратура области призывает жителей сообщать о фактах распространения наркотиков на канал «102» или телефон доверия 14 68, 8 771 659 53 22. Каждому обратившемуся гарантируются конфиденциальность, безопасность и денежное вознаграждение за подтвержденную информацию.