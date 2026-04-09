В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков

Выплата произведена в рамках пилотного проекта инсценированного прокуратурой области «STOP наркотик!»

В Усть-Каменогорске местный житель получил крупное денежное вознаграждение за добровольную выдачу более 1 кг синтетических наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру

Выплата произведена в рамках пилотного проекта инсценированного прокуратурой области «STOP наркотик!», который направлен на поощрение граждан за содействие в борьбе с наркопреступностью.  

За год реализации проект показал свою эффективность. По поступившим сообщениям зарегистрировано 12 уголовных дел, а из незаконного оборота изъято около 3 кг синтетических веществ. Общая сумма выплат бдительным гражданам превысила 3 млн тенге.

Прокуратура области призывает жителей сообщать о фактах распространения наркотиков на канал «102» или телефон доверия 14 68, 8 771 659 53 22. Каждому обратившемуся гарантируются конфиденциальность, безопасность и денежное вознаграждение за подтвержденную информацию.   

