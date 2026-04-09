В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш

Общество
135
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

Эта дата в календаре появилась сравнительно недавно. Но в корне неверно соотносить ее с Днем всех влюбленных, который на Западе празднуют в феврале. Это больше про что-то свое, национальное, колоритное, самостоя­тельное.

фото Юрия Беккера

Возможно, через десятилетия и даже века Ұлттық ғашықтар күні изменится. Но это не страшно. Традиция пока только соз­дается, и правила, интонации, смыслы еще не отлиты в бронзе. По сути, мы сами – своими жес­тами, словами, поступками – решаем, каким будет праздник.

Недавно в кофейне стала свидетелем разговора за соседним столом:

– Ты знаешь, что приближается день Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш? – спросила девушка.

– Знаю, – ответил парень, не отрываясь от телефона.

– И как будем отмечать? – не унималась она.

Он поднял глаза и, улыбнувшись, сказал:

– Его не отмечают. Его… проживают.

А потом молча протянул ей кольцо. Без аплодисментов, толпы друзей и родных, без
фейерверков, музыки, криков, без баннера с надписью: «Станешь моей женой?».

Я отвернулась, чтобы не мешать их тихому счастью. Да, есть любовь, о которой хочется рассказать всему миру, кричать на весь белый свет, а есть та, о которой только наедине, почти шепотом.

Сегодня мы можем проявлять свои чувства так, как сами считаем нужным. Ұлттық ғашықтар күні напоминает о внутренней силе и о том, что любовь не терпит чужой воли. Сквозь века легенда Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш словно освещает этот путь.

Начиналась она с обещания, данного за детей еще до того, как они успели вырасти. Так решили родители. Қозы и Баян, повзрослев, с этим выбором с радостью согласились. Они искренне полюбили друг друга. Но позже случилась беда: в их судьбы вмешались отчаяние, зависть, жадность и страх.

Когда-то в библиотеке я услышала, как одна девочка лет шестнадцати спрашивала об этой истории у учителя:

– А почему они не убежали?

– Куда? – улыбнулась та.

– Ну… просто. Были бы вместе.

– Потому что иногда обстоя­тельства сильнее наших желаний. Но даже когда кажется, что за тебя уже все решили и выхода нет, только тебе решать – остаться собой или смириться, – ответила педагог.

В моем подъезде живет пожилая женщина. Хлопот у нее, разумеется, много: то птиц надо покормить, то котов с ближайшей округи, а еще надо время найти для ухода за палисадником, обсуждения новостей со сверстницами-подругами из соседних домов. С мужем вмес­те они прожили полсотни лет.

– Мы в детстве плакали, когда бабушка рассказывала эту легенду, – поделилась она как-то со мной в разговоре.

– А сейчас?

– Прожив жизнь, я понимаю, что это не просто смерть. Они не предали свою любовь. А значит, остались в вечности вместе.

Похоже, что казахстанский День влюбленных растет из понимания того, что любовь нельзя измерить годами, силой чувств. Ее нельзя рассчитать, ее можно лишь выдержать, ее нужно прожить...

#традиции #Қозы-Көрпеш #Баян-Сұлу #Ұлттық ғашықтар күні

В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
