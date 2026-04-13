В ближайшие дни жителей большинства регионов Казахстана ждет пасмурная и осадочная погода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»

По прогнозам синоптиков, в северных регионах столбики термометра опустятся ниже нуля, что приведет к возможному переходу дождя в снег, гололедным явлениям.

Сильный дождь, град, шквал ожидается весь период на западе, 16 апреля - на юге, 15-16 апреля - на севере, в центре страны, сильные осадки (дождь, снег) ночью 14 апреля - на востоке РК.

По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра.

Кроме того, ожидается понижение температуры воздуха на западе ночью до +2+10°С, днем до +10+15°С, на севере ночью до -2-8°С, днем до 0,+7 тепла, на юге ночью до +3+13°С, днем до +8+18°С.