ГЭС на Иртыше наращивает мощность

Модернизация
4
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На Усть-Каменогорской гидроэлектростанции стартовали работы по модернизации исторического гидроагрегата № 4.

фото автора

Речь идет о последней из четырех машин, введенных в эксплуатацию на ГЭС с 1952 по 1959 год. Три агрегата уже прошли обновление, включая замену рабочего колеса, направляющих аппаратов, лопаток турбины и других частей. Мощность каждого увеличилась с 83,3 мегаватта до 95. В этом году дошла очередь до последнего – отработавшего 67 лет!

Как рассказали на станции, в машинном зале уже разобрали ротор генератора и начали демонтаж турбинного оборудования. Осушена спиральная камера, по которой вода поступает к лопастям. Начались работы по восстановлению поверхнос­ти колонн статора и подготовке к выемке старого рабочего колеса. Для понимания: высота исторической конструкции – больше 17 метров, общий вес – 112 тонн. Одно только рабочее колесо весит 86 тонн!

Одновременно на гидроэлектростанцию стало прибывать новое оборудование. Новосибирский завод «Элсиб» поставил детали и узлы для нового генератора, на петербургском предприя­тии «Силовые машины» занимаются изготовлением турбины.

Инвестиционный проект рассчитан на 2026–2027 годы и позволит нарастить мощность гидроагрегата на 12 МВт. Соответственно, годовая выработка электроэнергии увеличится на 17 млн кВт·ч. Кроме того, такие работы создают запас надежности генерации минимум на полвека вперед. То есть служат вкладом в устойчивое развитие региона.

К слову, на Усть-Каменогорской ГЭС приняли решение сделать историчес­кий агрегат 1959 года памятником восточноказахстанской гидроэнергетике. Конструкция будет установлена на территории станции.

Для справки: Усть-Каменогорская ГЭС – первенец в знаменитом Иртышском каскаде. Основное строительство шло ударными темпами с 1949 по 1952 год. Четыре гидроагрегата поэтапно введены в эксплуатацию в 1952, 1953, 1959 годах. Высота плотины – 40 метров, установленная мощность – 367,8 МВт, располагаемая – 335 МВт, средняя годовая выработка – 1 580 млн кВт·ч.

