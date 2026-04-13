Он озвучил ряд замечаний и к полноте, и к оперативности исполнения поручений

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Главы государства в области развития транзитно-транспортного потенциала страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Премьер-министр подверг критике низкие темпы работ по модернизации пунктов пропуска, указав на отсутствие должной динамики. Поручено ускорить все операционные процессы. В рамках комплексного развития транзитного потенциала рассмотрены вопросы развития железнодорожного транспорта.

Также внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Ведется работа по сокращению сроков доставки по ТМТМ, введению сквозных тарифов по маршруту «Алтынколь – Поти/Батуми», интеграции цифровых систем с партнерами в Азербайджане и Грузии.

Олжас Бектенов отметил недостаточную мобилизацию ресурсов для строительства железнодорожной линии «Бахты – Аягоз». Подчеркнуто, что недостаточная укомплектованность объекта техникой и рабочей силой сдерживает реализацию проекта. Поручено принять соответствующие меры.

Кроме того, в целях раскрытия потенциала подчеркнута необходимость расширения пропускной способности межгосударственных стыковых пунктов до 100 млн тонн в год. Это даст импульс международным перевозкам и упростит процедуру прохождения пунктов пропуска.

Руководитель Правительства также подверг критике слабые темпы работ по модернизации железнодорожных вокзалов и поручил завершить все строительно-монтажные работы в текущем году. В части развития морской инфраструктуры доложено о проводимой работе по развитию перевозок с использованием портов Актау и Курык. Отмечена важность проведения в текущем году дноуглубительных работ в порту Актау объемом 1,3 млн кубометров.

Премьер-министр обратил внимание на затягивание процедур приобретения 6 единиц контейнеровозов для курсирования по маршруту «Актау-Баку». Поручено ускорить работу по выводу нового транспорта на указанный маршрут.

На совещании было доложено, что в результате принятых по поручению Президента мер обеспечено снижение стоимости отечественного авиатоплива для казахстанских авиакомпаний. На сегодня цена в аэропортах РК составляет порядка $800 за тонну топлива, что делает ее более привлекательной по сравнению с соседними странами. В результате принятых комплексных мер в аэропорты Казахстана привлечены новые иностранные компании, среди которых Centrum Air (Узбекистан), Shiraq Avia (Армения), Martinair (Нидерланды), One Air (Великобритания), Atlas Air (США), MNG Airlines (Турция) и др. Внимание было уделено планам работы грузовой авиакомпании АО «KTZ Air Cargo» по развитию маршрутной сети. Компания нацелена на повышение устойчивости транспортной системы страны.

Премьер-министр указал на недоработки по закупу воздушных судов малой авиации. Поручено доработать механизмы финансирования для авиакомпаний, которым необходимы такие суда.

На совещании рассмотрели вопросы цифровизации отрасли. В настоящее время перевозки осуществляются с 42 странами мира, количество иностранных бланков разрешений на перевозки по сравнению с 2022 годом выросло в 3 раза. Для упрощения и ускорения процедуры процесс их выдачи переведен в электронный формат. Внедрена система CarGoRuqsat, с Китаем обеспечен безлимитный обмен, оцифровано 70% иностранных бланков разрешений. В марте 2026 года запущен пилот e-Permit со странами ОТГ, а также начата реализация пилота e-CMR для международных перевозок. Принимаемые меры направлены на повышение прозрачности процедур, сокращение сроков оформления и снижение административных издержек.

Руководитель Правительства поручил продолжить переход на цифровой формат выдачи иностранных бланков разрешений с международными партнерами.