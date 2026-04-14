В Шымкенте пресечены грубые и систематические нарушения правил дорожного движения, допущенные участниками свадебного автокортежа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД
В ходе движения водители допускали выезды на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение задним ходом и иные опасные маневры, создавая реальную угрозу для участников дорожного движения.
Благодаря системам видеонаблюдения и оперативным действиям полиции все транспортные средства установлены и остановлены. Нарушения пресечены на месте.
"Все водители привлечены к ответственности. 12 автомобилей водворены на штрафную стоянку. Двое нарушителей подвергнуты аресту. ️ Полиция подчеркивает, что подобное демонстративное и опасное поведение на дороге недопустимо. Независимо от повода и статуса, любые грубые нарушения ПДД будут пресекаться жестко и без исключений", - говорится в сообщении.