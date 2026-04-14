В Шымкенте пресечены грубые и систематические нарушения правил дорожного движения, допущенные участниками свадебного автокортежа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

В ходе движения водители допускали выезды на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение задним ходом и иные опасные маневры, создавая реальную угрозу для участников дорожного движения.

Благодаря системам видеонаблюдения и оперативным действиям полиции все транспортные средства установлены и остановлены. Нарушения пресечены на месте.