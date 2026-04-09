Главный успех обеспечила Софья Берульцева, выступавшая в весовой категории свыше 68 кг. В финале олимпийский призер Токио победила Арику Гурунг из Непала. Для Софьи это уже третье золото Премьер-лиги в текущем сезоне пос­ле триумфов в Стамбуле и Риме.

Серебряными призерами стали Нурканат Ажиканов (до 75 кг), уступивший в финале турецкому атлету, и Асел Канай (до 61 кг), проигравшая хозяйке татами. Бронза на счету Олжаса Алтынбека (до 67 кг), победившего представителя Бразилии. В шаге от медалей остановились Айжан Бакирова, Белла Самашева и Диас Анарбеков, вошедшие в топ-5.

Следующий этап престижной серии пройдет в марокканском Рабате.