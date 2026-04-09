Золотой хет-трик Берульцевой

Спорт
7
Абзал Камбар

В китайском Лэшане завершился третий этап Премьер-лиги каратэ WKF сезона 2026. Сборная Казахстана заняла четвертое общекомандное место, завоевав одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды.

Главный успех обеспечила Софья Берульцева, выступавшая в весовой категории свыше 68 кг. В финале олимпийский призер Токио победила Арику Гурунг из Непала. Для Софьи это уже третье золото Премьер-лиги в текущем сезоне пос­ле триумфов в Стамбуле и Риме.

Серебряными призерами стали Нурканат Ажиканов (до 75 кг), уступивший в финале турецкому атлету, и Асел Канай (до 61 кг), проигравшая хозяйке татами. Бронза на счету Олжаса Алтынбека (до 67 кг), победившего представителя Бразилии. В шаге от медалей остановились Айжан Бакирова, Белла Самашева и Диас Анарбеков, вошедшие в топ-5.

Следующий этап престижной серии пройдет в марокканском Рабате.

#Спорт #каратэ #WKF

Два серебра и бронза
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Караганде открылся креативный экохаб
Сила степи – в глазах аргамака
В стиле Royal Danish Theatre
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Цифровизация в АПК: настоящее и перспективы
Как станцевать любовь
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Два серебра и бронза
Таеквондист Ислам Медетбай завоевал «бронзу» юниорского чем…
В Казахстане начали строить первый спортивный объект в рамк…
Бронзовый призер женского чемпионата Казахстана по волейбол…

