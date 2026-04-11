Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области

Экология
38
Дана Аменова
специальный корреспондент

Одной из ключевых особенностей проекта стала система мотивации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Житель села Аксу Владислав Голярко запустил систему раздельного сбора и переработки отходов, которая охватила уже более тысячи семей, сообщает Kazpravda.kz

Проект, начавшийся с нескольких контейнеров во дворе, превратился в устойчивый бизнес и помог значительно снизить количество стихийных свалок в селе. 

Развитие локальной системы переработки отходов инициировано местным жителем Владиславом Голярко. Проект был реализован при поддержке Глобального экологического фонда и Программы развития ООН, которые предоставили малый грант на запуск инициативы.

На первом этапе предприниматель установил контейнеры для раздельного сбора мусора. Жителям предложили сортировать отходы по разным категориям, в том числе  пластик, стекло и бумага и сдавать их отдельно. Собранное сырьё вывозится на специальную площадку, где проходит очистку и прессование, после чего отправляется на перерабатывающие предприятия.

Одной из ключевых особенностей проекта стала система мотивации: часть дохода от реализации вторсырья возвращается жителям. Средства распределяются коллективно – сами сельчане решают, на какие нужды их направить.

С развитием инициативы был внедрён мобильный сервис, работающий по принципу вызова такси. Пользователи отправляют заявку с фотографией отсортированных отходов и адресом, после чего сотрудники компании забирают сырьё прямо с места.

По данным проекта, на сегодняшний день в системе участвуют около 1 000 семей, почти 200 предприятий и 11 школ. В производственном процессе задействованы 12 сотрудников. Годовой объём перерабатываемого сырья превышает 300 тонн.

Инициатива позволила не только наладить систему утилизации отходов, но и существенно сократить количество несанкционированных свалок в селе. Проект продолжает развиваться и рассматривается как потенциальная модель для внедрения в других населённых пунктах региона.

