В рамках поручения Президента по развитию цифровизации в столичной воинской части 5573 Национальной гвардии проходит апробацию современная система видеонаблюдения, основанная на технологиях искусственного интеллекта. Система интегрируется с действующими камерами и осуществляет круглосуточный непрерывный анализ видеопотока, передает корреспондент Kazpravda.kz

Её ключевая особенность заключается в анализе повседневного поведения, действий и эмоционального состояния военнослужащих. Таким образом, система не только фиксирует изображение, но и выявляет изменения в состоянии военнослужащих, а также анализирует потенциально подозрительные поведенческие признаки.

«Если в действиях военнослужащего фиксируются признаки агрессии, система на базе искусственного интеллекта направляет соответствующее уведомление командирам подразделений, воспитателям и психологам через мессенджеры. Это позволяет своевременно принять необходимые меры», — сообщил официальный представитель Национальной гвардии Алибек Абдилов.

Кроме того, видеоматериалы сохраняются на специализированной платформе.

Отметим, что в случае подтверждения эффективности система будет внедрена и в других воинских частях.