Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту

Фото: пресс-служба правительства

Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин представил новую инициативу в ходе круглого стола «Казахстан на волне реформ» в Вашингтоне, прошедшем в штаб-квартире Всемирного банка. Как отметил вице-премьер, Казахстан последовательно реализует реформы в ключевых секторах, формируя условия для устойчивого и качественного экономического роста.

«Мы реализуем стратегию проактивного экономического роста, направленную на расширение инвестиционной базы, развитие новых производств и поддержку экспортно-ориентированных отраслей. Параллельно усиливается институциональная основа – за счет реформ в налогово-бюджетной сфере, корпоративном секторе и инвестиционной политике, а также развития инфраструктуры», — сказал Серик Жумангарин.
