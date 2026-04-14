В марте черный чай в среднем по Казахстану продавался по цене 5 846 тенге за килограмм. По сравнению с мартом прошлого года средние цены на чай выросли на 6,9%. В среднем казахстанцы платят около 1 462 тенге за пачку чая весом 250 граммов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В разрезе регионов наименьшая цена на черный чай наблюдалась в городе Семей — 5 300 тг за кг. Наиболее дорого чай в марте продавали в розничных точках Шымкента — 6 747 тг/кг. Также высокие цены зафиксированы в Атырау (6 338 тг/кг), Караганде (6 216 тг/кг) и Кызылорде (6 069 тг/кг).

В остальных городах средняя цена варьируется от 5,4 тыс. до 5,9 тыс. тг за кг.

По потреблению чая в целом на одного человека приходится около 100 граммов чая в среднем в месяц. В числе главных поставщиков чая – Кения, почти 40% импортированной продукции приходится на ее долю. Также основные объемы привозятся из Индии и Китая.