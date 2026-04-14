Кто основной поставщик чая в Казахстан

Статистика
В марте черный чай в среднем по Казахстану продавался по цене 5 846 тенге за килограмм. По сравнению с мартом прошлого года средние цены на чай выросли на 6,9%. В среднем казахстанцы платят около 1 462 тенге за пачку чая весом 250 граммов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

В разрезе регионов наименьшая цена на черный чай наблюдалась в городе Семей — 5 300 тг за кг. Наиболее дорого чай в марте продавали в розничных точках Шымкента — 6 747 тг/кг. Также высокие цены зафиксированы в Атырау (6 338 тг/кг), Караганде (6 216 тг/кг) и Кызылорде (6 069 тг/кг).

В остальных городах средняя цена варьируется от 5,4 тыс. до 5,9 тыс. тг за кг.

По потреблению чая в целом на одного человека приходится около 100 граммов чая в среднем в месяц. В числе главных поставщиков чая – Кения, почти 40% импортированной продукции приходится на ее долю. Также основные объемы привозятся из Индии и Китая.

Популярное

Все
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Приблизить к международным стандартам
Два серебра и бронза
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Чемпионат Азии завершен
Проводить время с пользой для здоровья
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Покорителям космоса посвящается
Золотой хет-трик Берульцевой
Хаотичная застройка уходит в прошлое
Родительское сообщество – за новую Конституцию
Когда города становятся центрами силы
Пополняя зеленый фонд
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Определились победители
Весенний триумвират
На юге сеют, на севере готовятся
Изменения надо начинать с себя
Учитывать интересы семьи
179 тыс. человек сдали мартовское ЕНТ
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Астане изменили схему движения автобусов
В Караганде открылся креативный экохаб
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Сила степи – в глазах аргамака
В стиле Royal Danish Theatre
Цифровизация в АПК: настоящее и перспективы
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
Затраты на исследовательские работы за год выросли на 19%
В Казахстане замедляются темпы инфляции
В Казахстане снизилось число рынков

